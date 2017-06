De loopbaan van Cheick Tioté aan de hand van tien foto's

Gisteren sijpelde het trieste nieuws door dat oud-Twente speler Cheick Tioté is overleden. De beresterke middenvelder werd slechts dertig jaar. Aan de hand van tien foto's kijken we terug op zijn veel te korte voetballoopbaan.

Tioté begint in 1998 op twaalfjarige leeftijd met voetballen bij FC Bibo, in zijn vaderland Ivoorkust. Na zeven jaar wordt hij gescout en wacht het beloofde Europa op hem. Samen met maatje Roland Lamah trekt hij naar Brussel om te gaan voetballen voor Anderlecht. Tioté haalt de hoofdmacht, maar een doorbraak in België zit er niet in. Lamah en Tioté zouden elkaar later weer tegenkomen, maar nu in Limburg bij Roda JC. Slechts één jaar draagt hij het zwart-gele tenue. Hij maakt twee doelpunten in 26 wedstrijden.



Met Roland Lamah, Sekou Cissé en Pa-Madou Kah



Na een doelpunt voor Roda JC

Een transfer naar FC Twente volgt. Bij de Tukkers, dan nog behorend tot de Nederlandse top, wint de Ivoriaan het landskampioenschap en de Johan Cruijff Schaal. Toch heeft de middenvelder geen vaste basisplek in het kampioensteam, hoewel iedereen zijn (fysieke) kwaliteiten roemt kiest trainer Steve McClaren voor de balans met Wout Brama. Het potentieel van Tioté komt er bij FC Twente dan ook niet altijd helemaal uit. Toch presteert hij goed genoeg om een overgang naar Newcastle United te bewerkstelligen. Voor 2,5 miljoen, een schijntje blijkt al snel.



Strijdend om de bal met Robin van Persie



Vaker dan Tioté lief was moest hij plaatsnemen op de bank. Hier valt hij in voor Theo Janssen



Tijdens de Johan Cruijff-schaal krijgt Luis Suárez rood na een tackle op Tioté. De Supercup is een van de twee prijzen die Tioté wint in Nederland

Aan het einde van de transferperiode van de zomer van 2010 vertrekt hij naar Engeland. Naar het Noorden, want Tioté gaat zijn heil zoeken in Newcastle. Daar doet hij het dusdanig goed dat niet veel later clubs als Manchester City en Arsenal circuleren rondom hem. Het komt niet van een megaklapper, en uiteindelijk blijft de Afrikaan tot begin dit jaar verbonden aan Newcastle. Maar dan wacht het grote geld: China roept.



Een doelpuntenmaker was Tioté niet. Hier viert hij zijn enige goal voor Newcastle. Tegen Arsenal



Tioté was ook een gewaardeerde kracht bij Ivoorkust. Hij speelde 55 interlands voor De Olifanten. Waaronder deze wedstrijd op het WK van 2010 tegen Colombia

Niet lang in China slaat het noodlot toe. Een officiële wedstrijd speelt Tioté niet voor zijn nieuwe club Beijing Enterprises. Op de training wordt Tioté getroffen door een hartstilstand. Even later overlijdt hij in het ziekenhuis, waarmee hij de voetbalwereld geschokt en verslagen achterlaat. Zo jong en zo beresterk. Het leven is niet eerlijk.



Een maand voor zijn overlijden op de training in Beijing



Een eenzaam bloemetje op de plek des onheil