Girona FC: nieuwkomer in de Primera División

Wie is Girona FC?

Girona FC is een club uit Catalonië en werd opgericht in 1930. In haar 87-jarige bestaan slaagde het team er nooit in om te promoveren naar de Primera División. Tot deze jaargang. Hoewel Girona FC in de Segunda División Levante voor zich moest dulden (de club uit Valencia werd ruimschoots kampioen) stelde de club de tweede plaats veilig. Afgelopen zondag was een doelpuntloze remise tegen Real Zaragoza afdoende. In 2013, 2015 en 2016 liep de club promotie steeds net mis, door in de play-offs te verliezen.

Stadion en tenue

Girona FC speelt haar thuiswedstrijden in het Estadi Montilivi en zal met zijn 9.286 plaatsen volgend seizoen dus het toneel zijn van wedstrijden tegen clubs als Real Madrid, FC Barcelona en Atlético Madrid. Net als laatstgenoemde Madrileense club speelt Girona in een rood-wit tenue met blauwe broeken.



Trainer

Girona FC stond dit seizoen onder leiding van Pablo Machin. Deze 42-jarige Spanjaard is sinds 2014 bij de Catalaanse club en was daarvoor trainer van Numancia. Die club leidde hij tussen 2011 en 2013. VoorMachin is de promotie met Girona zijn eerste echte succes als trainer.

Sterspeler

In een elftal dat vrijwel alleen maar uit Spanjaarden bestaat (behoudens de Colombiaan Johan Mojica en de Marokkaanse doelman Yassine Bounou) stal een Italiaan dit seizoen de show bij Girona FC. Met veertien competitietreffers in 36 wedstrijden is de 25-jarige Samuele Longo (foto) de blikvanger bij de Catalanen. Longo speelde eerder in de Serie A voor Internazionale, Hellas Verona, Cagliari en Frosinone.