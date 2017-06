Huntelaar en Haller grootste Eredivisie-transfers tot nog toe

Er staat een interessante periode voor de boeg. Wat gaan clubs doen om hun selectie weer op peil te krijgen of nog extra te versterken? Veel Eredivisie-teams staan voor een roerige tijd. Zomaar wat vragen: Gaat PSV een metamorfose ondergaan? Wat betekenen de goede prestaties van Ajax in Europa voor de transferperiode? Blijft Nicolai Jörgensen echt bij Feyenoord, zoals hij zo graag wil? Wat gaat FC Utrecht ondernemen? De toekomst zal het uitwijzen, maar deze ontwikkelingen hebben wel al plaatsgevonden.

ADO Den Haag

Weinig nieuws nog in het immer onrustige ADO Den Haag. Alfons Groenendijk heeft de Hagenaren in relatief rustig vaarwater gebracht. De grootste transfer tot nu toe is dan ook het langer vastleggen van de succestrainer.

Ajax

De grootste transfer in de vaderlandse competitie tot nu toe is de overstap van Klaas-Jan Huntelaar naar Ajax. De gewezen topspits zal ongetwijfeld het droomscenario van Dirk Kuyt hebben meegekregen en hoopt dat ook te bereiken in Amsterdam. Maar hoe gaat The Hunter om met een reserverol? In Duitsland had hij al geen basisplek meer, maar dat was toch op een ander niveau dan de Eredivisie. Met Kasper Dolberg als concurrent zal hij niet onbetwist zijn. Wie er in ieder geval niet bij is, is Bertrand Traoré. De Afrikaan gaat hoogstwaarschijnlijk voor een stap hogerop.



Terug op het oude nest: Klaas-Jan Huntelaar. Hier in duel met Davy Klaassen

AZ

Het dienstverband van Tim Krul bij AZ was niet echt een succes. Hij zorgde weliswaar voor een finaleplek in de beker, door uit te blinken in de penaltyserie van de halve finale, maar een goed indruk maakte de ex-international niet. Krul gaat dan ook niet terugkeren in Alkmaar. Als opvolger heeft AZ ondertussen Marco Bizot losgeweekt bij Racing Genk.

Excelsior

Als er één club jaar in jaar uit het praktisch onmogelijke presteert, is het Excelsior wel. Vrijwel elk jaar moet er een nieuwe selectie worden opgebouwd. Voor dit jaar geldt hetzelfde, want topschutter Nigel Hasselbaink vertrekt bijvoorbeeld naar Israël. Als nieuweling is vooralsnog enkel Desevio Payne gepresenteerd.

Feyenoord

Met het stoppen van Dirk Kuyt en het terugkeren van Steven Berghuis naar Watford City is Feyenoord er niet op vooruitgegaan. Eljero Elia windt er ook allerminst doekjes om en is op zoek naar een nieuwe club, waar een grotere uitdaging wacht. Met het geld dat de Rotterdammers vangen uit het kampioenschap kunnen ze in ieder geval uitstekende vervangers halen.

FC Groningen

Bij FC Groningen moest er iets veranderen na het toch wel teleurstellende seizoen. Miskleunen als Alexander Sörloth, Hedwiges Maduro en Jason Davidson vertrekken. Daartegenover staat de komst van de uitstekende Eredivisie-spelers Mike te Wierik, Kevin Begois en Django Warmerdam. Dat belooft wat.

SC Heerenveen

In Friesland zijn ze geschrokken van de tweede seizoenshelft. Dat nooit meer is het devies, dus is de vraag wat de clubleiding gaat doen om dat te voorkomen. Ze zullen in ieder geval op zoek moeten naar een nieuwe keeper, want Erwin Mulder laat Heerenveen transfervrij achter zich. Op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Heracles Almelo

Heracles Almelo staat bekend om haar uitstekende technische beleid. De selectie is vaak al vroeg in de transferperiode op orde. Ook dit keer heeft Heracles Almelo al geantwoord op het vertrek van Mike te Wierik (FC Groningen) en Robin Gosens (Atalanta Bergamo). Enkel Thomas Bruns (Vitesse) dient nog vervangen te worden. Voor Te Wierik en Gosens zijn Dario van den Buijs en Bart van Hintum gestrikt.



Thomas Bruns in duel met toekomstig ploeggenoot Arnold Kruiswijk

NAC Breda

Naast de huurlingen van Manchester City vertrekken ook sterkhouders Cyriel Dessers en Jorn Brondeel. Nieuwe spelers zijn er nog niet, waardoor er nog een hoop moet gebeuren wil de club uit Breda Eredivisie-waardig zijn wat betreft spelermateriaal.

PEC Zwolle

Een Nederlandse basis moet PEC Zwolle weer in de lift omhoog brengen. Daden worden bij de woorden gevoegd, want oude bekenden Diederik Boer en Erik Bakker komen de Zwollenaren versterken. Er verandert een hoop, want liefst vijf a zes basisspelers vertrekken (Calvin Verdonk, Danny Holla, Queensy Menig, Nicolai Brock-Madsen, Django Warmerdam en Ouasim Bouy).

PSV

Vooral de Zuid-Amerikaanse enclave lonkt naar een transfer. Santiago Arias zou op het punt staan een transfer af te ronden naar Swansea City. Toch is het voorlopig nog rustig in Eindhoven. Enkel de aflopende verhuurperiodes hebben voor een verandering in het team gezorgd. Siem de Jong, Marco van Ginkel en Oleksandr Zinchenko zien we voorlopig niet terug op De Herdgang.

Roda JC

Ook een interessante vraag: wat gaat Roda JC deze transferperiode doen? Voorlopig is het stil in Kerkrade. Misschien trekken ze aan het slot van de transferperiode nog wel een blik nieuwe spelers open, net als in de afgelopen winterstop.

Sparta

Ook bij Sparta nog geen ontwikkelingen, of het moet het vertrek zijn van cultheld Martin Pusic. De spits die een belangrijke rol speelde in de handhaving op de slotdag bij Go Ahead Eagles.

FC Twente

FC Twente zal vooral op zoek moeten naar transfervrije spelers door de financiële situatie. Dat doen ze gretig, want de Tukkers legden keeper Jorn Brondeel, talent Alexander Laukart (van Borussia Dortmund) en de ervaren Danny Holla inmiddels vast. De meest in het oog springende vertrekkers zijn Nick Marsman en Chinedu Ede.

FC Utrecht

De andere kant van het succes van het afgelopen seizoen is dat de spelers van FC Utrecht uiterst gewild zijn. Sébastien Haller nam afscheid met Europees voetbal en zal volgend seizoen het tenue dragen van Eintracht Frankfurt. Ook voor Giovanni Troupeé en Sofyan Amrabat bestaat genoeg belangstelling. De club uit de Domstad heeft snel gehandeld, want Jupiler League-uitblinker Cyriel Dessers en Sander van de Streek komen over van respectievelijk NAC Breda en Cambuur Leeuwarden.



Cyriel Dessers: nieuwe spits van FC Utrecht

Vitesse

Een doordachte aankoop werd net voor de bekerfinale bekendgemaakt. Thomas Bruns gaat volgend seizoen de kleuren van Vitesse verdedigen. Bruns, bij Heracles Almelo uitgegroeid tot aanvoerder, is een uitstekende middenvelder voor de Arnhemmers. Daarentegen staat het vertrek van de nodige huurlingen, waaronder Lewis Baker, Matt Miazga en Nathan.

VVV Venlo

Voor VVV Venlo is het vooral van belang de talentvolle spelers bij elkaar te houden. Ze zullen dan ook waarschijnlijk alles in het werk stellen Joey Sleegers definitief over te nemen van NEC. De kleine middenvelder was gehuurd van de Nijmegenaren en speelde een belangrijke rol in de promotie. Eén nieuwe speler is inmiddels onthuld, namelijk de Duitse keeper Lars Unnerstall.

Willem II

In Tilburg is vooral de keeperspositie een dingetje. Kostas Lamprou weigert zijn contract te verlengen, waardoor Willem II op zoek moest naar een nieuwe goalie. Die is inmiddels gevonden, want Timon Wellenreuther komt over van Schalke 04. Van AZ is Fernando Lewis transfervrij overgenomen.