Hoe is het met... Tom de Mul?

Ze zijn opgeslagen in de krochten van het collectieve geheugen. Sommigen vanwege daden, sommigen vanwege het gebrek daaraan. Anderen vanwege een snor, een stijl, een loopje of een hobby. Allemaal zijn we ze uit het oog verloren. Hier komen ze terug. In Deel 5 van deze nieuwe rubriek: Hoe is het met... Nwankwo Kanu?