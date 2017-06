Nederlandse trainers in de Bundesliga

Peter Bosz is zeker niet de eerste Nederlandse trainer die aan de slag gaat in de Bundesliga. Hieronder een rijtje met veertien landgenoten van de coach die zich sinds dinsdag eindverantwoordelijke van Borussia Dortmund mag noemen.

Rinus Michels - FC Köln (1980-1983) en Bayer Leverkusen (1988-1989)

De Generaal was begin jaren tachtig werkzaam bij FC Köln, met wie hij in 1983 de DFB Pokal wist te veroveren, en tekende na het met Oranje gewonnen EK in 1988 een contract bij Bayer Leverkusen. Met die club eindigde Michels achtste in de Bundesliga.

Aad de Mos - Werder Bremen (1995-1996)

Aad de Mos heeft in zijn lange trainerscarrière veel clubs onder zijn hoede gehad en was ook kort werkzaam in de Bundesliga. In 1995 werd hij aangesteld als trainer van Werder Bremen. Hij tekende een contract voor twee seizoenen en moest vanaf juni 1995 Otto Rehhagel opvolgen. Onder De Mos eindigde Werder in de middenmoot.

Huub Stevens - Schalke 04 (1996-2002), Hertha BSC (2002-2003), Hamburger SV (2007-2008), Schalke 04 (2011-2012), VfB Stuttgart (2014-2015) en TSG Hoffenheim 1899 (2015-2016)

De bekendste Nederlander in de Bundesliga is toch wel Huub Stevens. Talloze clubs had hij onder zijn hoede, maar zijn naam blijft toch het meest verbonden aan Schalke 04. Met die club won hij de UEFA Cup en tweemaal de DFB Pokal.



Bert van Marwijk (Borussia Dortmund (2004-2006) en HSV (2013-2014)

De Nederlandse voorganger van Peter Bosz bij Borussia Dortmund is Bert van Marwijk. In zijn tweejarige periode bij de club eindigde de coach tweemaal als zevende, wat voor het clubbestuur uiteindelijk niet goed genoeg was. Ook was Van Marwijk kortstondig trainer van Hamburger SV.

Jos Luhukay (Borussia Mönchengladbach (2007-2008), FC Augsburg (2009-2012), Hertha BSC (2012-2015)

In Nederland bleef Jos Luhukay vrij anoniem, maar in Duitsland is de Limburger beter bekend. Luhukay promoveerde met zowel FC Augsburg als Hertha BSC naar de Bundesliga.