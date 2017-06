Onder de streep kwam Go Ahead Eagles tekort

Op rapport... Go Ahead Eagles

Als je aan het einde van het seizoen onderaan staat, ben je de terechte degradant. Punt. Maar als je gedurende vijftien speelrondes onderaan bungelde en slechts zes weken boven de veilige streep bivakkeerde, kun je helemaal weinig bezwaar maken tegen de laatste plek.



In Deventer probeerden ze alles: ze haalden spelers terug naar het oude nest, huurden talenten van grote clubs, ontsloegen trainer Hans de Koning. Alles werd uit de kast gehaald voor het heilige doel, handhaving. Maar aan het einde van de rit en onder de streep, letterlijk en figuurlijk, kwam Go Ahead Eagles gewoon tekort voor het hoogste niveau. En dan is degradatie terecht.

Top: Sam Hendriks

Scoorde het meest van alle spelers bij Go Ahead Eagles; was vaak by far de gevaarlijkste man en vormde zo een van de lichtpuntjes van de Deventenaren dit seizoen. De kans is groot dat de voormalig Ajacied volgend jaar niet met Kowet mee naar de Jupiler League gaat.

Flop: Henrik Ojamaa

Begon nog met een geweldig doelpunt tegen NEC in augustus, maar dat was meteen ook het enige serieuze wapenfeit van de voetbalglobetrotter in Nederland. Deze winter werd hij daarom verhuurd aan Dundee United, waar hij aan een nieuw avontuur begon. Niemand in Deventer die hem al begon te missen, hoogstens het reisbureau.



Ojamaa (r) scoorde dit seizoen eerder dan Hendriks, maar die laatste maakte uiteindelijk veel meer goals.

Verrassing: Jarchinio Antonia

Stond van de eerste vier Eredivisie-duels er drie in de basis bij FC Groningen, maar mocht daarna verrassend genoeg transfervrij overstappen naar Go Ahead Eagles. Eenmaal terug op zijn vertrouwde stek in Deventer liet Antonia aardige en prima dingen zien, maar zijn nieuwe, oude club voor degradatie behoeden, lukte niet. Dat was dan weer niet zo verrassend.

Doorgebroken talent: Pedro Chirivella

Vanaf de eerste tot de laatste minuut dat de Spaanse middenvelder in Deventer was, speelde hij alles. Slechts één duel werd hij vijf minuten voor tijd naar de kant gehaald. Hoewel Go Ahead weinig aan de doorbraak zal hebben, heeft Chirivella een flinke stap in zijn ontwikkeling gemaakt.



Beide spelers konden Go Ahead Eagles niet voor degradatie behoeden.

Topscorers:

1. Sam Hendriks 8 goals

2. Jarchinio Antonia 5 goals

3. Darren Maatsen 4 goals

Assists:

1. Jarchinio Antonia 3 assists

1. Marcel Ritzmaier 3 assists

2. Dan Crowley 2 assists

2. Sébastien Locigno 2 assists

2. Elvis Manu 2 assists

Grootste zege: Go Ahead Eagles 3-0 Excelsior

Grootste nederlaag: Feyenoord 8-0 Go Ahead Eagles