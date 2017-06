'Raiola voor AZ-talent in Dortmund'

Zaakwaarnemer Mino Raiola nam de media dinsdagmiddag flink in de maling. De Haarlemmer was aanwezig in Dortmund, waar onder grote aandacht trainer Peter Bosz werd gepresenteerd.

Vragen over zijn aanwezigheid deed hij af met vermeende interesse van de Duitse topclub voor zijn cliënten Mario Balotelli of Romelu Lukaku. In werkelijkheid mooie smoesjes. Raiola was in Dortmund om te praten over de transfer van Manuel Pherai. De 16-jarige middenvelder van AZ is een groot talent op de Nederlandse velden en speelt ook in Oranje Onder 16 jaar.



Deze week vertrekt de oud-jeugdspeler van AFC met het Nederlandse jeugdteam naar Japan. Daar wordt vanaf 14 juni een vierlandentoernooi afgewerkt. Oranje Onder 16 neemt het daar op tegen achtereenvolgens Japan, Guinee en de Verenigde Staten.