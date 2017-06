Peter Bosz wordt in Duitsland gezien als de nieuwe Pep Guardiola

“ Johan Cruijff. Nog een gemeenschappelijke deler van Guardiola en Bosz”

Een grijs pak. Wit overhemd. Donkere das. Zwarte schoenen. Stoppelbaard. Dat in Duitsland op het eerste gezicht direct de gelijkenissen met Pep Guardiola worden gemaakt is niet zo vreemd. Qua uiterlijk zou Bosz, een kleine tien jaar ouder dan de huidige coach van Manchester City, inderdaad een oudere broer van Guardiola kunnen zijn.

Voorbeeld

Al enkele jaren is Bosz gefacineerd door de speelstijl van Pep. Zeker nadat de voormalig Ajax-coach diens boek had doorgenomen. "Ik las Herr Pep. Hij zegt daarin: iedere tegenstander heeft altijd één of twee spelers die vrij staan op het moment dat jij de bal verliest. Altijd. Het gaat erom dat je eerst die twee detecteert, daarna je maatregelen neemt. Wie staan er nu steeds vrij? Daar kijkt Guardiola altijd naar, eindeloos kijken naar de tegenstander. Ik vond het verbazingwekkend dat hij uren en uren bezig is met het analyseren van de tegenstander. Nu snap ik het beter." Later gaf Bosz ook toe dat Gardiola een voorbeeld is voor Bosz. Iemand met wie hij zich verbonden voelt.



Guardiola laat zijn elftallen zo strak als zijn maatpakken spelen.

Van de manier van druk zetten, onder meer de vijf seconden regel, keek Bosz de belangrijkste facetten af van Guardiola. Anders dan het extreme pressievoetbal zoals de excentrieke Zuid-Amerikanen Jorge Sampaoli en Marcelo Bielsa dat beogen willen Bosz en Guardiola het veld meteen klein maken, de belangrijkste afspeelmogelijkheden dichtlopen en zo op die manier direct de bal veroveren. Maar wel zonder dat het hele elftal uit elkaar valt en er zeeën van ruimtes komen te liggen, zoals dat Sevilla het afgelopen jaar nog weleens overkwam.

Trabant

Zijn uiterlijk, de speelstijl, zijn welbespraakte voorkomen. Journalisten in Duitsland, die de afgelopen drie jaar El Filósofo van dichtbij meemaakten, zien in de voormalig Ajax-trainer de nieuwe Guardiola. Natuurlijk zijn er meer verschillen dan overeenkomsten te benoemen, maar de gelijkenissen die er zijn, spreken boekdelen. Zo speelden beide voetballers op het middenveld.

OK: Bosz kocht van geleende geld zijn eigen transferrechten af, terwijl om de transferrechten van Guardiola werd gevochten en daar miljoenen voor werd betaald. In vergelijking met Pep was Bosz als voetballer een trabant waarvan de motor niet wil starten. "Ik wil niet spelen met een speler zoals ik was. Ik was heel nuttig voor de ploegen waar ik in speelde, maar op mijn plek hoort een Wim Jonk te staan", was Bosz over zijn eigen loopbaan erg duidelijk. Toch was de positie en het spelinzicht dat Bosz en Guardiola vanuit dar kweekten, redelijk vergelijkbaar.



Cruijff

Johan Cruijff. Nog een gemeenschappelijke deler van Guardiola en Bosz. "Johan heeft me het voetbal leren begrijpen. Het gaat niet alleen om het te spelen, maar ook om het begrip van de dingen die in de wedstrijd gebeuren", liet de huidige trainer van Manchester City eerder al optekenen. Ook Bosz, die een nauwe relatie met zoon Jordi Cruijff heeft, zag Cruijff als een voorbeeld. "Ik volgde Cruijff op de voet. We hielden bij wat hij deed. We knipten tijdschriften en kranten uit. Daar heb ik veel aan gehad als trainer."

Het is dan ook niet gek dat de filosofie van beide trainers overeenkomt én in de lijn van Cruijff ligt: 4-3-3 als de standaard. Jonge talent? Zo veel mogelijk inpassen. Durf ze een kans te geven. Risico's nemen is een onderdeel van winnen. Keepers moeten kunnen meevoetballen. Het is de reden dat Guardiola Joe Hart afschreef en dat Bosz niet koos voor Diederik Boer, maar voor André Onana in het Ajax-doel. Ook toen Tim Krul later fit werd. Keepers moeten een extra veldspeler kunnen zijn als dat nodig is. Cruijff overwoog zelfs ooit om een extra verdediger met handschoenen aan op te stellen.



Bosz op de foto's met zijn nieuwe bazen.

Ook de nummer zes positie, waarop Guardiola Sergio Busguets liet doorbreken in Catalonië vanuit Barça B, is een cruciale positie. Geen sloper, maar een voetballer moet er op die positie staan. Iemand die naar voren durft te spelen. Bosz heeft met het Nemanja Gudelj en Jaïro Riedewald geprobeerd in te vullen, maar kwam uiteindelijk uit bij voetballer Lasse Schöne. In het bekerduel tegen Willem II (5-0) ziet Bosz eindelijk zijn middenveld rond komen. Schöne is vanaf dat moment zijn nieuwe nummer zes. "Lasse speelt vooruit, waar een ander misschien nog breed zou spelen. En ik wil vooruit. Hij verdedigt vooruit, uitstekend. Goeie speler."

Hegemonie

Ondanks alle gelijkenissen kan een criticaster gemakkelijk ook talloze verschillen oplepelen. Als het gaat om de prijzenkast, de rol van de buitenspelers in het veld, de hobby's in het privéleven: verschillen genoeg. Maar voor de Duitse media zijn de overeenkomsten dusdanig waardevol dat Bosz als de nieuwe Pep Guardiola begint aan zijn termijn bij Borussia Dortmund. Kan Bosz de hegemonie van de vijf titels van Der Rekordmeister doorbreken komend seizoen? De druk, maar tegelijkertijd ook het vertrouwen, ligt als de nieuwe Pep hoog.