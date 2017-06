Peter Bosz wil recordtransfer van Ajacied snel voltooien

Nu Peter Bosz definitief is aangesteld als hoofdcoach van Borussia Dortmund hoopt hij snel toe te slaan op de transfermarkt. De oefenmeester wil met zijn nieuwe werkgever Justin Kluivert binnenhalen.

Dat meldt Eurosport althans. Volgens hen was Mino Raiola er niet alleen voor een transfer van Mario Balotelli of AZ-talent Manuel Pherai, maar vooral vanwege Kluivert. Eerder sijpelden de berichten al door dat Die Borussen zeventig miljoen (!) euro over hebben voor de zoon van Patrick. Borussia staat bekend om het aantrekken en laten doorbreken van grote talenten, zoals Ousmane Dembélé dit seizoen.

Naar verluidt gaat Bosz, die Kluivert natuurlijk goed kent, zich hard maken voor de komst van de buitenspeler. Als het inderdaad tot een overgang komt voor de bedragen zoals die genoemd worden, dan pakt Kluivert een record: dan is hij de duurste Ajax-speler ooit.