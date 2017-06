Ajax-verlaters, Dilrosun: "Ajax heeft van mijn vertrek geleerd"

Het scoutingapparaat van een zichzelf respecterende topclub is als een trawler die een gigantisch visnet voortsleept om de talentenvijver tot de bodem leeg te schrapen. Bijvangst is onvermijdelijk, maar de kans op vette vis het grootst. Millen Baars, Javairo Dilrosun en Juan Familia-Castillo verlieten Ajax voor een Engels avontuur. Hoe vergaat het ze? Wij pleegden een belronde voor een tussenstand. In deel 2 van dit drieluik: Javairo Dilrosun van Manchester City.

Leg de verklaringen van de vroege Ajax-verlaters naast elkaar en de parallellen doemen op. Ajax wachtte te lang met het aanbieden van een contract en onvoorwaardelijk vertrouwen ontbrak, net als een duidelijk toekomstplan. Zo ook in het geval van Javairo Dilrosun. Zestien jaar oud was hij toen hij inging op de avances van Manchester City, en daarmee naast Ajax ook Chelsea teleurstelde. Zijn verhaal.

Javairo Dilrosun

Geboren: 22-06-1998

Club: Manchester City

Oude club(s): Ajax

Positie: Aanval

In Engeland sinds: 2014

"Ik vond zelf dat ik goed bezig was, maar vanuit Ajax bleef het stil. Geen contract, geen plan. Ik kreeg niet het gevoel dat ze toekomst in mij zagen. Zo hoorde ik bijvoorbeeld geen enkele keer dat ik in aanmerking kwam voor een contract. Andere clubs waren wél concreet, ook binnen Nederland. PSV wilde me graag hebben, net als Chelsea en Manchester City."

"Toen ik eenmaal het nieuwe jeugdcomplex van City had gezien wist ik dat die club de beste keuze was. Zo'n ongelooflijk modern en uitgebreid complex: dat ga je natuurlijk niet bouwen als je weinig waarde hecht aan je jeugdopleiding. We hebben de beste faciliteiten van de wereld. Alles wat we willen. Slaapkamers om te rusten, een stuk of 24 trainingsvelden en een eigen stadion. Ze investeren in de jeugd, geld én aandacht."

"Na mijn rondleiding had ik een gesprek met Patrick Vieira, destijds hoofd jeugdopleiding. Hij zei dat hij me een betere voetballer zou maken. Eenmaal terug in Amsterdam had ik mijn keuze al snel gemaakt. Tot onvrede van mijn moeder trouwens, want zij vond dat ik bij Ajax moest blijven. Ze was in shock toen ik zei dat ik naar Engeland wilde vertrekken. Maar ja, ik luister naar mijn gevoel. Gelukkig stond ze uiteindelijk achter mijn keuze."





Familie

"Mijn ouders, broertje en zusje zijn mee verhuisd naar Engeland. We wonen in Timperley, op een kwartiertje rijden van de club. Gelukkig heb ik inmiddels mijn rijbewijs gehaald en kan ik zelf met de auto komen. Laatst reed ik voor het eerst in Nederland. Nogal wennen, dat rechts rijden, haha. Als ik in Nederland ben ga ik altijd bij mijn oma op bezoek. Zij vond het lastig toen wij emigreerden, maar begreep het wel. Ze volgt me op de voet. Iedere week krijg ik een appje met de vraag hoe mijn wedstrijd verliep. Een moderne oma dus, haha."

"Het afgelopen halfjaar had ik haar over mijn voetbal weinig te melden. Ik ben pas sinds maart hersteld van een vervelende hamstringblessure, die mij sinds november aan de kant hield. Na twee of drie maanden dacht ik hersteld te zijn, maar bij de eerste training raakte ik opnieuw geblesseerd aan dezelfde hamstring. Kon ik opnieuw beginnen. Dat was een lastige periode, vooral mentaal. Gelukkig voel ik me inmiddels weer topfit en ben ik klaar voor wedstrijden."





Landgenoten

"Voordat ik geblesseerd raakte had ik een basisplaats als linksbuiten bij Manchester City Onder 23, hetzelfde team als Rodney Kongolo (ex-Feyenoord, red.). We gaan buiten het voetbal veel met elkaar om. En ook met Timothy Fosu-Mensah, van Manchester United. We zijn bijna iedere week samen. Eten, films kijken, FIFA op de PlayStation. Timothy volgt het Nederlands voetbal niet echt meer. Rodney natuurlijk wel, vanwege zijn broer Terence, en ik uit pure interesse. Het is mooi om te zien hoe iemand als Justin Kluivert doorbreekt bij Ajax. Of ik weleens denk dat ik daar had kunnen staan? Het is moeilijk te zeggen hoe ik ervoor had gestaan als ik bij Ajax was gebleven. Ik denk wel dat ze van mijn vertrek geleerd hebben. Ze namen een te afwachtende houding aan richting jonge talenten. Die fout maken ze nu niet meer. Voor mij is het nu zaak om zo snel mogelijk seniorenervaring op te doen. Misschien stroom ik wel meteen door naar het eerste elftal van City. Ik hoop dat Pep Guardiola me in de gaten houdt."



