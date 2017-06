Roger Schmidt: verfrissend, kraakhelder en topkandidaat bij Ajax

Hij staat naar verluidt bovenaan de verlanglijst van Ajax: Roger Schmidt. Een belangstelling die zijn oorsprong vond in twee voor Ajax pijnlijke doordeweekse avonden in de winter van 2014. Hij werkte bij Leverkusen, werd genoemd bij Oranje, maar wat weten we nog meer van de vijftigjarige Duitser? Een portret.

Ajax overrompelen op een manier die beter bij Ajax past dan hetgeen de spelers die op dat moment het witte shirt met de rode baan dragen laten zien. Een betere sollicitatie is nauwelijks denkbaar. Wat Roger Schmidt in 2014 deed met Red Bull Salzburg gold sindsdien als hét pronkstuk in het pleidooi van eenieder die beweerde dat Ajax de aansluiting bij de Europese subtop voor altijd kon vergeten. Totdat Peter Bosz, met vergelijkbaar voetbal, het tegendeel bewees.

Sterker, Bosz bewees dat juist met de spelopvatting die Schmidt hanteerde Europees succes tot de mogelijkheden behoort. Aanvallend voetbal, met veel pressie en positiewisselingen. De overeenkomsten tussen de speelwijzen van Bosz en Schmidt zijn groot, maar er zijn nuanceverschillen. Het voornaamste verschil: volgens Schmidt is de kortste weg naar het doel meestal ook de beste. Snelwegvoetbal, wordt zijn directe stijl genoemd. Ook zijn eigen trainerscarrière kwam de voorbije jaren op een snelweg terecht.

Schmidt verbleef al enige tijd in de marge van het Duitse voetbal toen hij in 2004 bij Delbrücker SC begon aan zijn eerste klus als trainer. Diezelfde club, op het vijfde niveau van de Duitse voetbalpiramide, had hij kort daarvoor nog als speler gediend. Het slot van een spelerscarrière die zich kenmerkte door schommelingen tussen het vierde en vijfde niveau. Een spelerscarrière, ook, die hij combineerde met zijn werk als ingenieur bij een autoleverancier.





Kraakhelder

Bij de trainerscursus van de Duitse voetbalbond viel Schmidt meteen op, herinnert Frank Wormuth zich nog helder. Hij was als docent verbonden aan de cursus coach betaald voetbal van de DFB. "Roger had iets wat anderen niet hadden", zo vertelde hij SPOX. "Hij wist precies wat hij van zijn spelers wilde. Ik heb hem tijdens een oefening weleens gevraagd of er geen andere mogelijkheid was voor een speler. 'Nee', zei hij toen. Toen ik hem vervolgens twee alternatieven aanreikte, dacht hij even na, om vervolgens zijn antwoord stellig te herhalen. 'Nein!'"

Het voetbal dat Schmidt later na Delbrücker SC ook bij SC Preussen Münster, SC Paderborn 07, Red Bull Salzburg en Bayer Leverkusen zou implementeren is net zo helder als zijn retorica. Extreem aanvallend, opportunistisch, zonder een moment rust.

Voor Schmidt bestaat een wedstrijd uit twee situaties. "Óf we hebben de bal en proberen snel naar voren te spelen, óf de tegenstander heeft de bal en we proberen snel aan te vallen", zette de Duitser zijn visie al eens treffend uiteen in de Duitse media. Temporiseren, balletje breed en de vaart eruit halen is er niet bij. "De spelers moeten op ieder moment voorbereid zijn op een nieuwe situatie."



Clubloos

Zelf moet Schmidt zich naar verluidt ook voorbereiden op een nieuwe situatie. Hij is clubloos sinds zijn ontslag bij Bayer Leverkusen in maart. Bij die club oogstte hij veel lof met een vierde plek in zijn debuutseizoen en een derde in de daaropvolgende voetbaljaargang, maar die knappe prestaties bezorgden hem te weinig krediet om de tiende plek van dit seizoen te overleven. Sindsdien werd hij in verband gebracht met onder meer Leicester City, Oranje en nu dus Ajax. Of het daadwerkelijk tot een dienstverband in Amsterdam komt zal de tijd uitwijzen. Zijn ideale sollicitatie vond in ieder geval al drie jaar geleden plaats.