Bas Dost: "Ik denk dat mijn naam Messi weinig zegt"

Is zelfvertrouwen de motor waarop een spits draait, dan zijn doelpunten de brandstof. En de tank van Bas Dost is vol. Alleen ene Lionel Messi overtrof het doelpuntentotaal van de spits uit Deventer: 37 om 34. Een gesprek met een spits die drijft op een roze wolk.

Nog niet eens zo lang geleden, een jaar of tien, cirkelde Bas Dost bij FC Emmen langzaam richting het afvoerputje van het betaald voetbal. Nu leidt hij het leven van een vedette in Portugal. Het leven van een publiekslieveling die niet af en toe een veertje in zijn reet gestoken krijgt, maar week na week een complete kalkoen. Waren ooit Niki Leferink en Sergio van Dijk zijn concurrenten bij FC Emmen, nu concurreerde Bas Dost met Lionel Messi om de Gouden Schoen, voor de topscorer van Europa.

Bas, ze zeggen weleens over Ronaldo dat hij de pech heeft dat hij in het tijdperk van Messi leeft. Dat geldt ook voor Bas Dost.

"Haha, ja. Ik stond een poosje op hem voor, maar toen het spannend werd scoorde hij ineens elke week minimaal twee keer. Tja, het is en blijft Messi. Van hem kun je verliezen."

Heb je vaak gekeken naar de tussenstand op de Gouden Schoen-ranglijst?

"Dat kwam een beetje op gang. In het begin heb ik daar helemaal niet naar gekeken, maar op den duur werp je toch af en toe een blik op dat lijstje. Ik kreeg ze ook doorgestuurd van vrienden. Op een gegeven moment ga je er dan wel in geloven. Als je dan ziet waar ik uiteindelijk geëindigd ben, op de tweede plek, met een heel mooi aantal doelpunten, dan kan ik daar trots op zijn."

Hoe belangrijk zijn statistieken voor je? Ben jij een spits die zich bezighoudt met cijfers?

"Ja. Ik ben een spits die ergens naartoe gaat om te scoren. Zo simpel is het. Dus vind ik het heel belangrijk dat mijn statistieken wat dat betreft goed zijn. Dat is absoluut iets waar ik regelmatig naar kijk."





Nog enige sprake van teleurstelling dat je de Gouden Schoen niet gewonnen hebt?

"Twee maanden geleden stond Messi nog onder mij. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er geen rekening mee heb gehouden dat hij me nog zou inhalen. Maar hij heeft aan het eind ontzettend veel gescoord. Geen idee trouwens of hij het ook als een strijd tussen ons tweeën heeft beschouwd. Ik denk eerlijk gezegd dat de naam Bas Dost hem weinig zegt."

Net geen topscorer van Europa, maar wel topscorer van Portugal. Dus toch een nieuwe toevoeging voor in je prijzenkast.

"Ik heb geen prijzenkast. Nooit nodig gehad hè, haha. Nee, ik ben er wel trots op dat ik dit soort dingen bereik, maar het hoeft van mij niet zo nadrukkelijk in het zicht te staan. Misschien zet ik de prijs voor de topscorer van Portugal wel bij mijn ouders of zo neer."

