"Dick Advocaat de ideale bondscoach voor het Nederlands elftal"

De eerste officiële interland in de derde termijn van Dick Advocaat als bondscoach van de KNVB staat vrijdagavond op het programma. Luxemburg is de eerste tegenstander van de reeks waarin het Nederlands elftal kwalificatie voor het WK moet afdwingen. "Onder Dick Advocaat heb ik er alle vertrouwen in dat het nog lukt", vertelt Michael Mols.

“ Ooit wilde hij zelfs onze broekjes iets korter maken”

De voormalig aanvaller van onder meer Feyenoord en FC Utrecht werd in 1999 door Advocaat naar de Glasgow Rangers gehaald. In Schotland werkte Mols prettig met de coach samen. "Dick leeft echt voor het voetbal", legt hij uit tegenover ELF Voetbal. "Hij is bezeten van het spelletje. Alles bereidt hij tot in de details voor: besprekingen, trainingen, enzovoorts. Hij let op de kleinste details. Ooit wilde hij zelfs onze broekjes iets korter maken. Dan leken we sneller, zei die." Lachend: "Misschien heeft dat bij hem ooit wel gewerkt..."

Mols is immer positief over de coach Advocaat. "Hij doet en laat alles om te winnen. Hij heeft in de loop der jaren natuurlijk enorm veel ervaring opgedaan. Hij kan een groep echt klaarstomen voor een paar wedstrijden. Daarom was hij voor mij ook de eerste keuze voor de vacature bij Oranje - in het lijstje van trainers die beschikbaar waren en wilden. Zoals Dick zelf al zei: sommige trainers durfden of konden niet. Van diegene die overbleven was hij voor mij de eerste keuze."



Ondanks de benarde uitgangspositie is Mols vol vertrouwen in een goede afloop voor Oranje.

Dat de ervaren oefenmeester amper een jaar geleden deze Oranje-selectie nog in de steek liet voor een avontuur bij Fenerbahce, zegt Mols niet zo veel. "Hij had het in zijn contract laten opnemen, toch? Als Dick dat uitlegt aan de groep, dan verwacht ik daar niet zo veel problemen. De enige voor wie het echt vervelend was, dat was Danny Blind. Verder heeft hij niet zo veel verkeerd gedaan in mijn ogen."

Mols denkt dan ook niet dat die keuze een belemmering gaat vormen voor nieuw succes met het Nederlands elftal. "Dick krijgt dit team weer aan de praat", is de oud-spits overtuigd. "Alles moet wijken voor het resultaat. Ook de keuze zoals Dick die vorig jaar maakte. Randzaken, issues of andere dingen rondom de KNVB: de winst is het enige dat telt. Alles voor het heilige doel, het WK. En ik heb er alle vertrouwen in dat Dick dat voor elkaar krijgt."

WK 2018

Het enige obstakeltje dat Mols ziet is het uitduel in Frankrijk. "Dat wordt een breekpunt. Daar overeind bijven is heel lastig, maar verder zie ik Oranje alles winnen. Dick krijgt ze weer scherp. Als je de andere vier duels wint, word je tweede en ga je de play-offs in. Daarom hoop én denk ik dat Nederland alsnog naar het WK in Rusland gaat."