Aan het begin van dit seizoen hadden weinig mensen van Kylian Mbappé Lottin gehoord. Inmiddels is hij meer dan dertig doelpunten rijker en staat de Fransman bekend als een van de grootste talenten van Europa. Ondanks de vele geruchten blijft het angstig stil rond een mogelijke transfer van Mbappé. De vraag blijft dus: waar speelt Kylian Mbappé volgend seizoen?



Arsenal?

Na forse kritiek op Arsène Wenger moet de Franse oefenmeester zijn ploeg een flinke kwaliteitsinjectie geven om de fans te kalmeren. Met de transfer van Sead Kolasinac is de eerste stap gezet, maar de supporters van The Gunners willen meer. Wenger lijkt dan ook vol te gaan voor zijn landgenoot Mbappé. Een bod van liefst honderd miljoen euro zou reeds zijn afgewezen door Monaco. Bij een overstap naar Arsenal zou Mbappé in de voetsporen treden van Thierry Henry. Er worden zelfs al vergelijkingen gemaakt tussen de twee, maar om Henry ooit te evenaren moet Mbappé nog heel wat doelpunten maken.





Wenger zal bij een transfer hopen op 'de nieuwe Thierry Henry'



Real Madrid?

Aan geld geen gebrek bij Real Madrid. De Spaanse club houdt liever niet de hand op de knip en heeft dankzij de gewonnen Champions League nóg meer te besteden. Ook in Madrid is sprake van een Franse link. Zinedine Zidane zou zeer gecharmeerd zijn van Mbappé en lijkt sowieso een voorkeur te hebben voor zijn landgenoten. Het merendeel van de fans van Real Madrid ziet liever Alvaro Morata in de spits, maar Zidane blijft Karim Benzema het vertrouwen geven. Is Kylian Mbappé de gedroomde opvolger van de inmiddels 29-jarige Benzema?





Karim Benzema lijkt over zijn top heen en toe aan vervanging



Manchester United?

Het is inmiddels geen geheim meer dat Manchester United graag de portemonnee trekt in de zomerse transferperiode. Mbappé zou niet eens de eerste jonge Fransman zijn die voor een vermogen vertrekt naar Old Trafford. Eerder werd Anthony Martial voor zestig miljoen euro overgenomen van AS Monaco en een jaar later maakte José Mourinho van Paul Pogba de duurste voetballer ter wereld. United richtte de pijlen aanvankelijk op Antoine Griezmann, maar hij kiest naar verluidt voor een langere periode bij Atlético Madrid. Bij Manchester United zal Mbappé naar alle waarschijnlijkheid niet te maken krijgen met Zlatan Ibrahimovic. De Zweed is nog altijd herstellende van een blessure en de kans is niet groot dat hij bijtekent in Manchester.





Martial beleefde net als Mbappé zijn grote doorbraak bij AS Monaco



AS Monaco?

Door al het geweld op de transfermarkt wordt AS Monaco vaak volledig buiten beschouwing gelaten. Toch houdt de club vooralsnog voet bij stuk en doet Monaco er werkelijk alles aan om hun groeibriljant binnenboord te houden. Mbappé kan nu al spreken van een geslaagde periode bij de club waar hij zijn debuut maakte. Monaco werd kampioen van Frankrijk en bereikte de halve finale van de Champions League.