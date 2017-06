Hoe presteerden de Ajacieden die dit seizoen vertrokken?

Frank de Boer stond meer dan vijf jaar lang aan het roer bij Ajax. In zijn periode als hoofdtrainer bouwde hij een team op met veel eigen jeugdspelers en nieuwkomers, de een meer succesvol dan de ander. De komst van Peter Bosz betekende voor het eerst in lange tijd een ander selectiebeleid bij Ajax. Meer dan tien spelers vertrokken dit seizoen uit Amsterdam. Hebben ze de goede beslissing genomen of heeft de keuze om weg te gaan verkeerd uitgepakt?



Zomer

'Arek Milik bijft bij Ajax'. Zo luidde de kop van de officiële Ajax-website op 12 juli 2016. De supporters haalden opgelucht adem, maar tevergeefs. Slechts twee weken later vertrok de Poolse spits alsnog naar Napoli. In eerste instantie baalden de Ajacieden van het vertrek van de spits, tot ze het bedrag zagen verschijnen. Napoli betaalde ruim dertig miljoen euro aan Ajax, een bedrag dat de club simpelweg niet kon weigeren.



Milik verbaasde vriend en vijand toen hij in zijn eerste vier duels in de Serie A vier keer scoorde. Had Ajax dan toch te weinig gevraagd voor de Pool? Het bleek direct het einde van de doelpuntenreeks van Milik in Napels. Een kruisbandblessure gooide roet in het eten en zorgde ervoor dat Milik ruim drie maanden niet in actie kon komen. Na zijn herstel heeft Milik het moeilijk, mede door de bizarre prestaties van Dries Mertens. De laatste maanden moet de Poolse spits het vooral doen met korte invalbeurten.





Een zware blessure verpestte de droomstart van Milik bij Napoli



Naast Milik vertrokken ook Jasper Cillessen, Viktor Fischer, Ricardo van Rhijn en zeven andere spelers uit Amsterdam. Vooral Viktor Fischer laat nog altijd niet zien wat er ooit van hem verwacht werd. Dit seizoen kwam hij slechts zestien keer in actie, scoorde hij niet één keer en degradeerde hij met Middlesbrough uit de Premier League. Ricardo van Rhijn beleefde daarentegen een uitstekend seizoen in zijn eerste jaar buiten Amsterdam. De rechtsback is een onbetwiste basisspeler bij Club Brugge en maakt samen met zijn landgenoten Ruud Vormer en Stefano Denswil indruk in België.





Viktor Fischer: een eeuwig talent?



Winter

De grote revolutie onder Peter Bosz werd in de winterstop nog verder opgevoerd met het vertrek van drie spelers. Nemanja Gudelj weigerde plaats te nemen op de bank van Ajax en koos eieren voor zijn geld. Een omstreden transfer naar China was het laatste nieuwswaardig feit dat we van de Servische middenvelder vernamen. Gudelj kan bij TJ Teda nog allerminst zijn stempel drukken en staat na elf wedstrijden in de Chinese Super League op nul doelpunten en nul assists.





Gudelj vertrok naar China na bonje met de technische staf



Anwar El Ghazi was net als Gudelj een speler die het moeilijk had met de trainerswissel. De rechtsbuiten kon onder Frank de Boer rekenen op meer dan genoeg speeltijd, maar Peter Bosz had een stuk minder vertrouwen in de dribbelaar. Na twaalf doelpuntloze wedstrijden in de Eredivisie vertrok El Ghazi naar Lille. Hij startte prima in Frankrijk, maar is inmiddels zijn basisplaats alweer kwijtgeraakt. Riechedly Bazoer maakte een winterse overstap naar het VfL Wolfsburg van Andries Jonker, waar hij ternauwernood degradatie voorkwam.



Een overzicht van de dit seizoen vertrokken Ajacieden. Wie kan er rekenen op een basisplaats en wie kan zich omschrijven als tribuneklant?



* vertrok pas in de winterstop

Nieuwe club Wedstrijden Doelpunten Assists Arek Milik Napoli 23 8 1 Jasper Cillessen FC Barcelona 14 - - Riechedly Bazoer* VfL Wolfsburg 13 0 1 Anwar El Ghazi* OSC Lille 13 2 0 Nemanja Gudelj* TJ Teda 11 0 0 Viktor Fischer Middlesbrough 16 0 3 Mike van der Hoorn Swansea City 11 1 0 Ricardo van Rhijn Club Brugge 29 3 4 Lucas Andersen Grasshoppers 41 7 5 Sheraldo Becker ADO Den Haag 34 3 3 Nicolai Boilesen FC Kopenhagen 13 0 1 Lesly de Sa Slovan Bratislava 27 3 0 Lerin Duarte Heracles Almelo 25 1 1 Ruben Ligeon Slovan Bratislava 25 1 0