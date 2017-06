Huddersfield Town, club waar drie Surinaamse Nederlanders samenspeelden

De spelers met Nederlands bloed die Huddersfield Town dien(d)en zijn haast op minder vingers te tellen, dan de strafschoppen die de Engelse promovendus raakte in de beslissingswedstrijd tegen Reading FC. Laat staan dat ze ook nog eens Surinaams bloed hebben. Drie van hen - Dean Gorré, Clyde Wijnhard en Kenneth Monkou - speelden er samen in het eerste elftal.

De meest in het oog springende oud-speler van Huddersfield Town luistert naar de naam Dean Gorré. De Surinamer ging er zijn eerste buitenlandse avontuur aan. Speelde er 62 wedstrijden in het eerste. En verdween weer toen de club als nummer 22 te licht werd bevonden voor de First Division, het derde Engelse niveau.

Het is het seizoen 1999/2000 waarin Gorré zijn spullen pakt bij Ajax om in Engeland zijn geluk te beproeven. Op 30 november 1999 publiceert Alarmy, een bedrijf dat fotografie verkoopt, een plaatje met Gorré en twee compagnons die hij bij Huddersfield Town tegenkomt. Kenneth Monkou staat in het midden, met zijn armen gebroederlijk om links Clyde Wijnhard en rechts Gorré geslagen.

Hopeloos

Voor Monkou geldt het avontuur bij Huddersfield Town als zijn laatste in het betaald voetbal. De verdediger, geboren in Nickerie, Suriname, begint in 1985 als prof bij Feyenoord. Via Chelsea en Southampton belandt hij in 1999 bij de club die op dat moment hopeloos voet aan wal zoekt in de First Division.

Het blijft bij 21 wedstrijden in het shirt van de Terriers. Ken, zo luidt zijn bijnaam, keert na zijn actieve voetballoopbaan terug naar Nederland. Het pannenkoekenrestaurant in Delft dat hij opent, wordt geen succes. Sterker, in 2010 wordt het faillissement aangevraagd.

Clyde Wijnhard blijkt ook al zo'n type dat zakelijke risico's durft te nemen. De voormalige spits, geboren in Paramaribo, begint na zijn voetbalcarrière een bedrijf in milieuvriendelijke spullen. Hij wordt in die tijd ook gevraagd als jeugdtrainer bij Leeds United. Die club is eerder slechts één seizoen Wijnhard's broodheer geweest. Daarna, vanaf 1999, zoekt hij zijn heil bij Huddersfield Town.

Afnemend realisme

Wijnhard bedient na zijn periode bij Huddersfield Town nog zes clubs in het betaald voetbal. Eén daarvan, Beira-Mar, is Portugees. De rest staat met afnemend realisme te springen om op een hoger Engels niveau te belanden.

Huddersfield Town, de club waar Wijnhard het drie seizoenen volhoudt, heeft die stappen nooit uit het oog verloren. Met nu Rajiv van la Parra als Nederlandse kracht en vorig seizoen nog Elvis Manu is het de club gelukt om te promoveren naar de Premier League.