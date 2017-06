ELF Voetbal en de hete transferzomer

Dirk Kuyt

Afscheid nemen op je hoogtepunt. Dirk Kuijt, sinds 2006 Dirk Kuyt, is het levende bewijs dat het mogelijk is. Zijn naam prijkt voor altijd in de Feyenoord-annalen. Voldoende reden om de loopbaan van de verlosser in een tijdlijn te zetten. Van een veldje bij Quick Boys naar de kampioensschaal. Alles is rijkelijk geïllustreerd te lezen in een zeven paginaverhaal.





Bas Dost

Juist ene Lionel Messi zat hem dwars. Anders had Bas Dost na een superseizoen in het shirt van Sporting Clube de Portugal de Gouden Schoen gewonnen. Een gesprek met de boomlange aanvaller over zijn toekomst, Oranje en doelpunten. Heel veel doelpunten. "34 goals, in welke competitie je ook speelt, is gewoon een prestatie."



Ajax

Een lang voetbaljaar eindigde met een verloren Europese finale in Stockholm. Ajax deed bijna alles goed in de slotfase van het seizoen, maar stond aan het einde van de rit toch met lege handen. We volgden de pupillen van de afzwaaiende Peter Bosz in de laatste weken op de voet en spraken de hoofdrolspelers.



Zlatan Ibrahimovic

De knieblessure, die hij opliep tegen Anderlecht, heette loopbaanbedreigend te zijn. Niet voor Zlatan Ibrahimovic. Die wil nog vlammen. Bij Manchester United? In de Verenigde Staten? Wij deden een poging het geheim van Zlatan, op wie de ouderdom geen vat lijkt te krijgen, te ontrafelen. "Hij vertelde me dat hij in zijn jeugd op hoog

niveau aan taekwondo heeft gedaan."



Transfercarrousel

Op 1 juli wordt de deur van de transfermarkt weer wagenwijd opengezwiept. We zijn er vroeg bij en bieden clubs uit binnen- en buitenland een scala aan interessante koopjes. Van prijzenknallers tot exclusieve deals. Bij de achttien clubs in de Eredivisie is van alles te vergaren.



Ryan Thomas

Straks staat zomaar Vladimir Poetin voor zijn neus. Ryan Thomas neemt met Nieuw-Zeeland deel aan de Confederations Cup in Rusland en mikt met The All Whites op de halve finale. De aanvallende middenvelder is stellig. "We willen niet meer als underdog worden gezien. Daar zijn we helemaal klaar mee."



Giovanni Troupée

Het behalen van Europees voetbal vormde de bekroning van een superjaar voor Giovanni Troupée. De 19-jarige rechtsback werkte zich op tot basiskracht en een lading topclubs volgt zijn verrichtingen op de voet. We namen met hem op plaats op een terras en vroegen uiteraard ook naar zijn toekomstplannen. "Die volgende stap wil ik gaan maken. Dat wil ik elke speler."



Nicolai Jörgensen

De verwachtingen waren niet hoog. Maar Nicolai Jörgensen speelde een cruciale rol in het winnen van de eerste landstitel van Feyenoord sinds 1999. De aanvaller kroonde zich tevens tot Eredivisietopscorer en MVP. Het verhaal van een nuchtere Deen, behalve direct na de kampioenswedstrijd op 14 mei in De Kuip.



En verder:

- Vrouweninternational Jill Roord

- Manager Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) spreekt

- Push Sports

- Talent: Xavi Simons

- Cultheld: Tijani Babangida

- Legendarisch moment: Ajax wereldkampioen

- Legends: Karl-Heinz Rummenigge

- Superelf: Nico-Jan Hoogma

- Voetbalavonturiers: Serie 2

- Tweede Divisie: Niels Redert (Excelsior Maassluis)

- Columns: Scherpe blik & Kooigevecht

