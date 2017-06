Waarom redt Jong Twente het niét in de Tweede Divisie?

Met twee vingers in de neus en met twee samengeknepen billen. Het verschil tussen hoe beloftenploegen Jong AZ en Jong FC Twente zich afgelopen seizoen manifesteerden in de Tweede Divisie kan niet groter. De één promoveerde, de ander degradeerde.

En dat is op het oog vreemd, want conceptueel is de aanpak hetzelfde. Spelers die tegen het eerste elftal aanhikken, basisklanten bij het eerste die net terug zijn van een blessure en aanwinsten die in '2' mogen wennen aan het water; ze zijn bij beide ploegen allemaal voorbijgekomen.

Toch was ver voor het einde van het seizoen al duidelijk dat Jong AZ zou promoveren en de talenten uit Enschede zouden degraderen. De Alkmaarders bouwden in de tweede seizoenshelft op krachten met Eredivisie-ervaring zoals Jop van der Linden en Fernando Lewis die na een langdurige blessure hun zelfvertrouwen mochten opkrikken bij Jong. Bij Jong Twente lieten onder meer Jos Hooiveld en Oussama Assaidi hun gezicht zien.

Integratie

Er lijken twee grote verschillen aan de hand. Dat begint bij de manier waarop talenten bij AZ in het eerste worden geïntegreerd. Ook ontbeert Jong Twente een kracht die de leiding kan nemen op het moment dat het nodig is.

Het eerste elftal van Twente plukte daar de vruchten van. De negentienjarige Fredrik Jensen speelde vier goede wedstrijden bij de beloften en was tegen het einde van het seizoen niet meer weg te denken uit de hoofdmacht van trainer Rene Hake. De twintigjarige Dylan Seijs kwam in de zomer naar Twente, kreeg twee maanden de tijd bij Jong en zat eind 2016 vast bij het eerste.

Met zichzelf bezig

Joel Drommel en Timo Hölscher maakten de meeste minuten voor Jong Twente van de spelers die al eerder een kans hebben gekregen in het eerste. In beide gevallen gaat het om spelers die, logisch, meer bezig zijn met zichzelf dan met het team. Alleen al daarom konden ze Jong Twente dit seizoen niet voor degradatie behoeden.