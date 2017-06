Hoe Advocaat van Sneijder Nederlands' recordinternational maakte

Dick Advocaat en Wesley Sneijder. De één heeft een zwak voor de ander en de ander heeft een zwak voor de één. De ervaren coach speelt in elk geval een sleutelrol in de interlandloopbaan van 'onze' nieuwe recordinternational.

Het is 1 mei 2003. Een koude, natte, winderige dag. Jan-Peter Balkenende is in volle gang om zijn regering samen te stellen. Jamai voert de hitparade aan met Step right up. Gelukkig zijn er ook goede dingen. Zo beëindigt president George W. Bush de oorlog tegen Irak met zijn 'mission accomplished'-speech. Én twee grote Nederlandse voetbaltalenten debuteren in Oranje: Arjen Robben (19) en Sneijder (18). Tegen Portugal.

De Ajacied valt in de rust in en vervengt Edgar Davids. Edwin van der Sar, Fernando Ricksen, Frank de Boer, Andy van der Meijde, Marc Overmars en Patrick Kluivert maken allemaal deel uit van de basiself van Oranje. De piepjonge Sneijder ziet het vanaf de bank allemaal aan. Sindskort is hij doorgebroken in het eerste van Ajax, heeft net de kwartfinale in de Champions League in het grote San Siro achter de rug. Dan komt Advocaat bij hem met de mededeling dat hij zijn debuut gaat maken. Meteen na de rust.

"Laat die wedstrijd maar zitten, feliciteer me maar met mijn eerste speelminuten voor Oranje. Daar doe je het toch allemaal voor", is Sneijder dan al gevat in de media. "Dit is iets waar ik al van droomde toen ik als zevenjarig jongetje in de E2 van Ajax speelde. Van tevoren wist ik niet of en hoe lang ik zou spelen. In de rust zei de bondscoach dat ik de tweede helft zou spelen en dat ik moest gaan warmlopen."

Bondscoach Advocaat spreekt na afloop van de remiste tegen Portugal (1-1) ook over het debuut van zijn pupil. "Wesley heeft uitzonderlijke kwaliteiten. Ik heb als bondscoach ook ooit achttienjarigen als Clarence Seedorf en Patrick Kluivert laten debuteren. Die zijn volgens mij ook niet zo slecht terecht gekomen."



Advocaat zal het recordoptreden van Sneijder met een glimlach aanschouwen.

Het is 9 juni 2017. Een warme, maar natte dag als we Piet Paulusma mogen geloven. De dag waarop Mark Rutte zijn zoveelste poging doet om toch een regering te formeren. Er zit schot in de zaak. De dag waarop Despacito vaker op de radio te horen is dan Giel Beelen. Gelukkig zijn er ook goede dingen. Oerol staat op het punt van beginnen. Het is de internationale dag van het kind. Én Wesley Sneijder viert zijn 33ste verjaardag. En dat niet alleen...

Advocaat is weer coach van het Nederlands elftal. De man die de geboren Utrechter de eerste interland gunde, gaat Sneijder vrijdagavond in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg ook de 131ste cap (!) geven. Veertien jaar geleden had de toen al ervaren coach veel vertrouwen in Sneijder. Ook dat is onveranderd.

"Ik heb Sneijder een heel jaar gezien bij Galatasaray en hij was de beste speler van Galatasaray, zo niet van Turkije. En dat in een heel moeilijke competitie. Ik kan in ieder geval verklappen dat Sneijder vrijdag tegen Luxemburg begint", vertelt hij tegenover de media. Zo bevestigt Advocaat zijn sleutelrol in de interlandcarrière van Sneijder.

De captain reageert na de wedstrijd ongetwijfeld blij op het feit dat hij recordinternational is geworden. Hopelijk is er ook ditmaal geen aanleiding om over de gespeelde wedstrijd te praten. Als Luxemburg inderdaad verslagen wordt, is er alle reden om Sneijder eens flink in het zonnetje te zetten. Wat zijn woorden in de media zullen zijn? Omdat ze veertien jaar geleden zo mooi waren mag hij ze graag herhalen. "Laat die wedstrijd maar zitten, feliciteer me maar met mijn recordoptreden voor Oranje." Advocaat zal het tafereel met een glimlach aanschouwen.