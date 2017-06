Wat deed Bilal Ould-Chikh tussen 17 maart 2014 en nu?

De carrière van Ould-Chikh is pas vier seizoenen onderweg en bevat nu al evenzoveel hoofdstukken. Van een toptalent bij FC Twente ging hij naar een overvloedspeler die nooit debuteerde bij Benfica. Inmiddels heeft hij zijn contract in Portugal laten ontbinden en is zijn zoektocht naar een nieuwe werkgever geëindigd in de Domstad.

Veelbelovend debuut

Twente:

Bij selectie: 20

Wedstrijden gespeeld: 16

Basisplaatsen: 4

Voortijdig naar de kant: 4

Een samenloop van omstandigheden maakte de situatie in Twente voor Ould-Chikh perfect. Door de sportieve én financiële malaise dook hij in het seizoen2014/15 als ineens op in de basisopstelling van de Enschedeërs. Het seizoen ervoor had hij al 21 minuten gespeeld tegen PEC Zwolle, op 17 maart 2014. De goal die hij op 23 januari 2015 maakte tegen Heracles Almelo gaf hem nóg een duwtje in de juiste richting. Voor hij het wist stond Benfica op de stoep om hem voor 1,5 miljoen euro weg te kapen bij de Tukkers.

Twente II:

Bij selectie: 19

Wedstrijden gespeeld: 18

Basisplaatsen: 17

Voortijdig naar de kant: 1

Overvloedspeler bij Benfica

Benfica:

Bij selectie: 0

Wedstrijden gespeeld: 0

Basisplaatsen: 0

Voortijdig naar de kant: 0

De statistieken spreken voor zich: het avontuur van Ould-Chikh bij Benfica is compleet mislukt. Hij kwam geen enkele keer in beeld voor speeltijd bij de Portugezen. Alleen bij het tweede elftal mocht hij regelmatig invallen. Maar ook daar viel hij in het afgelopen seizoen buiten de boot. Het mocht duidelijk zijn: de toekomst van Ould-Chikh lag niet bij Benfica.



Benfica II:

Bij selectie: 17

Wedstrijden gespeeld: 12

Basisplaatsen: 1

Voortijdig naar de kant: 1

Transfervrije status

En nu dus dat nieuwe avontuur bij Utrecht. Ould-Chikh heeft zijn contract bij Benfica laten ontbinden en mocht op trainingen laten zien dat hij goed genoeg is om bij de Utrechters terug te keren in de Eredivisie. Dat gaat volgend seizoen gelijk gepaard met een Europees avontuur, waarin hij een rol kan gaan spelen als hij zich herpakt. De wijze lessen die hij in Portugal heeft opgedaan kan hij bij Utrecht in de praktijk brengen.