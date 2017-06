Waar zou Diego Costa nog naartoe kunnen?

Statistiekenfetisjisten zullen niet goed begrijpen waarom Chelsea er happig op lijkt om zich van Diego Costa te ontdoen, maar dat is wel de situatie. Bij Atlético Madrid zouden ze nog best een spits kunnen gebruiken, maar de Spanjaarden mogen geen spelers kopen en zijn dus geen partij in de slag om de spits. ELF Voetbal zet de opties voor de 28-jarige aanvaller uiteen, maar hij lijkt in de val te zitten.

AC Milan

De roodzwarten gaan Europa weer eens in en hebben nog een spits nodig. De Italianen hebben geld zat in kas vanwege hun nieuwe eigenaar, maar de vraag is in hoeverre de Spaanse scherpschutter zit te wachten op voetbal in de Europa League. De Rossoneri hebben al in geen jaren iets uitgehaald dat leek op een aanval op de suprematie van Juventus. Om Costa over de streep te trekken voor een overstap naar het San Siro lijkt het dat ze met een goed verhaal op de proppen zullen moeten komen. En het liefst ook met nog een groot blik kwaliteitsspelers.

Manchester United

Zlatan Ibrahimovic is sowieso geblesseerd en de geluiden vanuit Old Trafford doen doorschemeren dat de 35-jarige spits weleens zijn laatste wedstrijd voor de club zou kunnen hebben gespeeld. Nu klotst het geld bij de Red Devils tegen de plinten, dus ook als Chelsea een hevige transfersom verlangt om zijn spits aan een concurrent te verkopen, zou dat het probleem niet zijn. De vraag is vooral of José Mourinho het wel ziet zitten om herenigd te worden met Costa, een van de mensen die door een grote vormdip medeschuldig waren voor zijn vernederende aftocht op Stamford Bridge.

Liverpool

Ook Jürgen Klopp zou best een spits zoeken. Divock Origi voldoet (nog) niet en Daniel Sturridge is te blessuregevoelig om het vertrouwen nog langer te krijgen. Hoewel niet in de mate van Manchester United, is ook de vijfvoudig kampioen van Europa prima bemiddeld om deze afmaker in te kunnen lijven. Blijft staan de vraag of ze bij Chelsea grote behoefte voelen om een directe concurrent te versterken. Lijkt lastig voor te stellen, maar The Blues weten dat Liverpool evengoed wel een goede spits kan kopen als daar behoefte aan is.

Manchester City

Zit Pep Guardiola naarstig te wachten op een onruststoker? Is er daar sowieso behoefte aan een nieuwe spits? Met Sergio Agüero en Gabriel Jesus is er toch voldoende bezetting, zou je denken. Toch is de Argentijn steeds minder vaak de speler die cruciaal was voor twee landstitel, terwijl de Braziliaan wellicht nog niet klaar is om een heel seizoen de aanval te leiden. Toegegeven, voordat Costa van koningsblauw naar hemelsblauw switcht moet er nogal wat water onder de brug door, maar als de stroming de juiste kant op staat is het best denkbaar dat het gebeurt.

China

Het zou zonde als nog een speler die het niveau in Europa nog prima aankan besluit om zijn carrière op een serieus niveau te beëindigen. Natuurlijk, het geld in Azië is goed en hij zal een paar oude bekenden tegen het lijf lopen, maar eenieder die het zichzelf wel eens aandoet om wedstrijden uit de Chinese competitie te kijken weet dat het niveau op zijn zachtst gezegd niet denderend is. Het lijkt zo goed als zeker dat Costa de mogelijkheid krijgt om in China aan de slag te gaan, maar met zijn 28 jaar heeft hij nog heel wat jaren te gaan waarin hij gewoon in Europa kan voetballen op een niveau dat hem beter past.