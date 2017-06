Opnieuw Nederlandse belangen op het spel in de Friends Arena

Amper twee weken nadat Ajax er de finale van de Europa League speelde, staat er in de Friends Arena in Stockholm opnieuw een wedstrijd op het programma met grote gevolgen voor het Nederlands voetbal. Bij het treffen tussen Zweden en Frankrijk is het alleen niet zo helder wat nou de gewenste uitkomst is, bezien met een oranje bril.

Amper twee weken nadat Ajax er de finale van de Europa League speelde, staat er in de Friends Arena in Stockholm opnieuw een wedstrijd op het programma met grote gevolgen voor het Nederlands voetbal. Bij het treffen tussen Zweden en Frankrijk is het alleen niet zo helder wat nou de gewenste uitkomst is, bezien met een oranje bril.

In de Rotterdamse Kuip speelt Nederland tegelijkertijd thuis tegen Luxemburg, maar dat is een treffen dat de ploeg van Dick Advocaat zonder noemenswaardige problemen in hun voordeel moet beslissen. Interessanter is wat er in Scandinavië gebeurt. Ter herinnering: in groep A zijn Wit-Rusland en Luxemburg zo goed als kansloos voor WK-kwalificatie. Nederland staat vierde, drie punten achter Zweden en zes achter Frankrijk. Op nummer drie, met twee punten meer dan Oranje, staat bovendien nog Bulgarije. Om kans te houden op plaatsing voor Rusland, moet Nederland zich onder de eerste twee nestelen.

Als Frankrijk in Zweden weet te winnen, kunnen Les Bleus voorzichtig de hotelmogelijkheden in Rusland gaan inventariseren. Het zou dan een gat van zes punten met zowel Zweden als Nederland slaan. Zelfs als Oranje tegen de verwachtingen in de uitwedstrijd tegen de Fransen in winst omzet, lijkt de groepswinst in dat geval onbereikbaar geworden. Het zou dan wel alle kans houden op de tweede plaats. Nederland kan zich dan waarschijnlijk een nederlaag in Frankrijk permitteren, op voorwaarde dat de overige vier wedstrijden, waaronder die tegen Zweden en Bulgarije, gewonnen worden.

Als Frankrijk niet tot winst komt, verkleint Nederland de achterstand met de koploper weliswaar als het zijn taak doet tegen het voetballend onbeduidende groothertogdom, maar dat zorgt er wel voor dat de wedstrijd in Parijs een hele grote wordt: als die dan verloren gaat kunnen Ibiza en Barbados zich volgende zomer verheugen op de komst van de vaderlandse topvoetballers.

De positie van Nederland is kort gezegd ongunstig. Uiteraard is het op het moment koffiedik kijken, maar het lijkt erop dat de eerste plaats in de groep in ieder geval te hoog gegrepen is. Daarom doen supporters er goed aan om hun rood-wit-blauwe vlag een kwartslag te draaien: een Franse overwinning is zoals het er nu uitziet het beste voor de Nederlandse kansen op WK-deelname.

Zelfs dan zal Nederland zeker de wedstrijden buiten Frankrijk-uit moeten winnen om als tweede uit de bus te komen. Daarbovenop moet het zien te vermijden dat het dan de slechtste nummer twee van alle groepen is, want dan kan het WK-deelname ook vergeten. De andere runner-ups spelen twee beslissingswedstrijden tegen elkaar, de winnaars kunnen naar het WK. Wat er in Stockholm ook gebeurt, de weg is nog lang.