De drie aankopen waarmee Milan de top wil bestormen

Als nummer zes van de Serie A is het slagen van zijn missie bij AC Milan verder weg dan trainer Vincenzo Montella vooraf had gehoopt. De coach verlengde zijn contract en mag doorbouwen aan een topteam. De eerste drie aanwinsten voor komend seizoen zijn binnen.

Het voelt nog steeds raar om te zeggen dat AC Milan met deze versterkingen de top wil bestormen. Maar de harde realiteit is dat de slapende reus al jaren miljoenen over de balk smijt om zichzelf wakker te schudden. Dat is deze zomerstop niet anders.

Mateo Mussachio

De eerste aanwinst die voor komend seizoen werd gepresenteerd is Mateo Mussachio. De verdediger speelde acht seizoenen voor Villarreal en leverde zijn oude club achttien miljoen euro op. Dat is een groot bedrag voor een rechtsback, maar de 26-jarige Argentijn krijgt in de Serie A een kans om zich te manifesteren onder Montella. Hij speelde zes interlands voor zijn land van herkomst en kan zich via Milan verder in de kijker spelen voor het WK 2018.

Franck Kessié

Het is in Italië nu al een van de meest besproken transfers, vooral omdat Franck Kessié de keuze maakte voor Milan boven Juventus en Internazionale. Milan hield er ook nog eens een opmerkelijke onderhandelmethode op na.

De clubleiding van de Rossoneri sloot een huurdeal met Atalanta Bergamo die uiteindelijk verplicht moet worden omgezet in een permanente transfer. Daar is dan weer bijna veertig miljoen euro mee gemoeid. Kessié was in het afgelopen seizoen zes keer trefzeker in dertig competitiewedstrijden voor Atalanta.

Ricardo Rodriguez

Ricardo Rodriguez sprak op de officiële website van zijn oude werkgever de woorden dat AC Milan een internationale topclub is waar hij voor viel. Een nieuwe grote uitdaging voor hem. Daarom besloot hij VfL Wolfsburg te verlaten voor een vermoedelijke transfersom van achttien miljoen euro. De verdediger gaat de linkerflank bestrijken bij Milan.

De 24-jarige Rodriguez speelde al 45 interlands voor de Zwitserse nationale ploeg. Zes jaar geleden maakte hij zijn debuut, in het jaar dat hij ook nog als jeugdinternational actief was voor Zwitserland onder 19. Hij verdiende gelijk een transfer van FC Zürich naar Wolfsburg.