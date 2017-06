Serieus luxeprobleem voorin voor Oranje en Dick Advocaat

Na zijn goede optreden in de interland tegen Ivoorkust lijkt Dick Advocaat definitief gekozen te hebben voor doelman Jasper Cillessen. De reservegoalie van Barça krijgt in elk geval vrijdagavond tegen Luxemburg de voorkeur. Voorin heeft de ervaren bondscoach zelfs een luxeprobleem.

“ Het kan zijn dat de topscorer én beste speler van Rusland naast de nummer twee uit het klassement van de Gouden Schoen op de bank zit”

Dat is de conclusie die je kunt trekken op basis van de laatste trainingen van het Nederlands elftal. Ook in de achterhoede zullen geen verrassingen staan. Joël Veltman krijgt de voorkeur boven Kenny Tete, terwijl Daley Blind de logische linksback is. Dat Stefan de Vrij en Wesley Hoedt samen het centrum vormen, maakte Advocaat eerder al bekend.

Dat geldt ook voor het optreden van international Wesley Sneijder, die na vrijdag recordinternational is. Hij krijgt op het middenveld steun van Georginio Wijnaldum en Kevin Strootman. Eredivisiespelers Tonny Vilhena en Davy Klaassen beginnen dus op de bank.

Voorin moet Bas Dost, ondanks de tweede plek in het klassement van de Gouden Schoen, genoegen nemen met een plek op de bank. Vincent Janssen krijgt samen met Arjen Robben de voorkeur in de aanval. Ofwel Quincy Promes ofwel Memphis Depay, die Nederland in Luxemburg nog redde (1-3), gaat het trio volmaken bij Oranje.

Je kunt dus stellen dat Advocaat voorin een serieus luxeprobleem heeft: het kan zijn dat de topscorer én beste speler van Rusland naast de nummer twee uit het klassement van de Gouden Schoen op de bank zit. Wisselmogelijkheden zijn er dus in elk geval genoeg voor het duel van vrijdagavond.



