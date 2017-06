Dit is het grote PSV-target Hirving Lozano

Komt hij wel of komt hij niet? Het zou zomaar een nieuwbedachte spelshow op RTL 4 kunnen zijn, maar in dit geval gaat het om de transfer van de Mexicaan Hirving Lozano. Komt hij wél of niet naar PSV?

“ Hij is watervlug, technisch begaafd en comfortabel om zowel binnendoor als buitenom zijn tegenstander te passeren”

Over het algemeen gaat de regel 'waar veel rook is, is vuur' vaak op als het grote transfers betreft. De overgang van Luis Suárez naar FC Barcelona, Gareth Bale naar Real Madrid of recent de stap die Peter Bosz maakte. Allen werden vooraf dagen of zelfs weken groots aangekondigd in de media. Waar veel rook is, is vuur.

Rondom Lozano is momenteel heel veel rook. Maar wie is deze Mexicaan - die afgelopen winter aan zowel Ajax als PSV werd gelinkt - eigenlijk?

Naam: Hirving Rodrigo Lozano Bahena

Nationaliteit: Mexicaanse

Geboortedatum: 30 juli 1995

Lengte: 1,75 meter

Gewicht: 70 kilogram

Positie: aanvaller

Manchester United haakte eerder al een keer af vanwege de hoge vraagprijs: de eisen die zijn Mexicaanse werkgever Pachuca stelt zijn niet gering. Twaalf miljoen euro moet de buitenspeler minimaal kosten. Voor een Nederlandse club lijkt dat onbetaalbaar, al haalde Ajax afgelopen winter ook David Neres voor een vergelijkbaar bedrag uit Brazilië. Neemt PSV ook zo'n risico?

Waarschijnlijk niet. Vermoedelijk komt er een constructie waarbij PSV een klein deel van de transfersom betaalt, Manchester City de rest. In ruil daarvoor mag Lozano twee seizoenen in Eindhoven spelen, om zo ervaring op te doen en aan de Engelsen bewijzen dat hij wel degelijk een werkvergunning moet krijgen om zo ook in de Premier League te mogen acteren.

Wat krijg je eigenlijk voor die forse vraagprijs - die tweemaal de transfersom van Gastón Pereiro bedraagt?

Een veertienvoudig international (één goal), sterkhouder van Clausura-winnaar Pachuca en winnaar van het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van afgelopen zomer in Rio.

Hij is watervlug, technisch begaafd en comfortabel om zowel binnendoor als buitenom zijn tegenstander te passeren. Met koppen is hij minder bedreven. Lozano staat desondanks in zijn land te boek als een van de grootste talenten, die net als vele landgenoten voor hem snel de stap naar het Europese land moet gaan zetten.

Als City de transferom betaalt en PSV ook een duit in het zakje doet, kan Lozano aan Europa wennen in het gemoedelijke Eindhoven, onder de vleugels van landgenoten Andrés Guardado en Héctor Moreno, mits zij blijven natuurlijk. Het lijkt een win-win-win-situatie: PSV een goede aanvaller, City over twee seizoenen een speelgerechtigde hopelijk sterkontwikkelde Mexicaan en voor Lozano is het de eerste stap om wellicht de nieuwe Hugo Sánchez te worden.