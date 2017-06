Op rapport: de aankopen van Patrick Kluivert op een rijtje

Voor het eerst sinds vier jaar géén landstitel. Wederom geen succes in de Champions League. Het eerste en zeer vermoedelijk enige seizoen van Paris Saint-Germain onder leiding van technisch directeur Patrick Kluivert was niet erg succesvol. De Nederlander staat daarom op het punt om op te stappen, nadat de druk op hem werd opgevoerd. Krijgt hij terechte kritiek of niet?

De aankopen van Kluivert in dienst van PSG:

Jesé: miskoop

Kwam voor 25 miljoen euro over van Real Madrid. Moest in Parijs echt doorgroeien tot een absolute ster, maar kon ook onder trainer Unai Emery, net als in Madrid, de stap omhoog niet zetten. Hij kwam er niet aan te pas in de sterrenselectie PSG. Halverwege het seizoen vertrok hij alweer op huurbasis, naar Las Palmas. 25 miljoen euro: best veel geld voor iemand die vervolgens alweer verhuurd wordt.

Giovani Lo Celso: voorlopig onvoldoende

De talentvolle middenvelder kwam pas in december naar Parijs. Hij was in de zomer de eerste aankoop van Kluivert, maar speelde tot dusver nog geen honderd minuten. Hoewel de 21-jarige voetballer wordt gezien als een talent voor de toekomst, is acht miljoen toch een behoorlijk bedrag. Zeker als je bedenkt dat Thomas Meunier, die al werd binnengehaald voor de komst van Kluivert, voor vijf miljoen euro overstapte en al een paar keer een geweldige indruk maakte.

Gonçalo Guedes: onvoldoende

Voor liefst dertig miljoen euro (!) werd de Portugees overgenomen van Benfica. Een enorm bedrag waarvoor destijds bijvoorbeeld ook Dimitri Payet, anderhalf keer Rakitic of drie Dele Alli's gekocht hadden kunnen worden. Zo goed is Guedes blijkbaar (nog) zeker niet. Want hoewel hij te boek staat als één van de grootste talenten van Portugal, kwam íe tot dusver slechts 706 minuten in actie namens de Fransen. Voorlopig kost hij dus meer dan veertig duizend euro per gespeelde minuut.

Julian Draxler: goed

De prijs van Julian Draxler viel met 40 miljoen eigenlijk nog best laag uit. Hoewel het natuurlijk enorm veel geld is, werd de middenvelder annex aanvaller getaxeerd op een bedrag van een kleine zestig miljoen euro. Door zijn slechte half jaar bij VfL Wolfsburg kon hij voor een kleine veertig miljoen euro naar Parijs verkassen. Daar maakt hij overigens wél een goede indruk.

Verkopen deed Kluivert financieel overigens een stuk beter dan aankopen. David Luiz (Chelsea, +- 36 miljoen) en Lucas Digne (FC Barcelona, +- 16 miljoen) werden voor uitstekende prijzen verkocht. Al maakt die laatste bij Barça wel een betere indruk dan Kluivert had gedacht toen hij hem van de hand deed.



Shane had het in Parijs wél erg goed naar zijn zin. Het jongste zoontje van Patrick haalde recent zijn honderdduizendste volger op Instagram!

Balans

Vier aankopen dus. Één schot in de roos. Één grote mislukking en twee talenten die voor relatief hoge bedragen wel héél weinig aan spelen toekomen. Zeker van Guedes mag je gezien zijn transfersom meer verwachten. Heel succesvol valt het aankoopbeleid van Kluivert daarom nog niet te noemen. Zeker als je bedenkt dat PSG er eerder in slaagde grote namen als Ángel Di Maria, Edinson Cavani, Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic en Ezequiel Lavezzi binnen te halen. Een dergelijke transfer sloot Kluivert nooit.

Is het een nieuw beleid van PSG, dat volgens een andere visie jonge talenten koopt om op die manier te bouwen aan een nieuw succesvol team? Zoals Marco Verratti destijds werd overgenomen van Pescara en inmiddels een dragende speler is geworden. Gezien de reacties na de uitschakling tegen FC Barcelona in de Champions League en de grote teleurstelling van het mislopen van de titel lijkt dat niet het geval. Bij een topclub krijg je geen tijd om op te bouwen. Er moet gepresteerd worden.

Is het dan een falend beleid of een een falende technisch directeur? Kluivert gaf al meer dan honderd miljoen euro aan spelers uit en de toegevoegde waarde van hen is zeer beperkt. Voor dat geld hadden de Fransen in elk geval meer verwacht. Tel daarbij op dat er voor het eerst sinds vier seizoenen geen titel werd gepakt in de Franse Ligue 1 en ondanks de komst van drievoudig Europa League-winnaar Emery succes in de Champions League uitbleef.

Een 'td' afrekenen op één mager seizoen, vier aankopen. Het is geen uitzondering in de absolute top. Maar op een positie waar je beleid moet maken in samenspraak met de club, is het een veel te korte periode om iemand te beoordelen. In dat geval maakte PSG zelf de fout door de blijkbare incapabele Kluivert aan te stellen. Een mislukte avontuur voor de Nederlander, maar bovenal een weggegooid voor én door de beleidsbepalers van PSG. Daar is zeker niet alleen Kluivert verantwoordelijk voor. Maar hij wordt er als eindverantwoordelijke, zoals de wetten in de top gelden, wel op afgerekend.