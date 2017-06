De minst succesvolle huurdeal van Sanogo bij… Ajax

Om even duidelijkheid te scheppen: géén van de huurdeals die Sanogo als speler van Arsenal aanging, was een succes. Maar die met Ajax, in het seizoen 2015/16, spant de kroon. Hij speelde er voor de hoofdmacht zijn minste aantal minuten in één competitieseizoen sinds hij op 1 juli 2013 transfervrij overkwam van AJ Auxerre.

Drie keer

Het getal drie is Yaya Sanogo niet vreemd. De Fransman speelde twee keer drie duels in één seizoen voor Auxerre II, één keer drie duels in één seizoen voor Arsenal én Arsenal II en één keer drie duels in één seizoen voor Ajax én Ajax II.

In het eerste elftal van de Amsterdammers kreeg hij verdeeld over die drie optredens de minste speelminuten toebedeeld. Toenmalig trainer Frank de Boer zette hem 27 minuten in tegen AZ, acht tegen Willem II en twaalf tegen FC Twente - exclusief blessuretijd. Het brengt hem op een seizoentotaal van 47 speelminuten.

Het zijn veruit de minste minuten die Sanogo maakte in een huurperiode als eigendom van Arsenal. Hij werd bij Crystal Palace ondergebracht, flopte daar, maar speelde in tien wedstrijden wel 316 minuten voor de Londenaren. De meeste tijd op het veld kreeg hij van Charlton Athletic: 385 minuten in acht wedstrijden voor de club uit het Championship.

Toekomst

Waar brengt de carrière van Sanogo hem als hij op deze voet verdergaat? Arsenal kan hem deze zomer transfervrij van de hand doen, maar de Fransman heeft al jaren niet meer bewezen dat hij goed kan voetballen. Het seizoen 2016/17 sleet hij voornamelijk buiten de selectie van het eerste elftal. Het is afwachten welke club nú weer een risico met hem neemt.