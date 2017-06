Willy Sagnol, ex-prof met achtergrond specifiek bij Bayern

Het is desalniettemin een opvallende keuze van Ancelotti. Sagnol heeft een verleden als bondscoach van Frankrijk onder 21 en hoofdtrainer bij Girondins de Bordeaux. Sinds hij in maart 2016 werd ontslagen bij de Franse middenmoter, zat hij zonder club.

Verleden als profvoetballer

Ancelotti kiest bewust voor de flinke dosis ervaring die Sagnol heeft opgedaan als profvoetballer. De Fransman begon zijn carrière in het betaald voetbal in 1995 als speler van Saint-Etienne. Die club is gevestigd in de geboortestad van Sagnol. Hij speelde er 46 competitiewedstrijden in het eerste elftal.

Na twee seizoenen pikte AS Monaco hem op bij Saint-Etienne. Daar groeide hij verder als rechtsback, maar een plek in de Franse nationale ploeg zat er niet in. Dat kwam mede doordat Lilian Thuram ook op zijn positie uit de voeten kon en de voorkeur kreeg.

Bij Monaco greep hij in 2000 de landstitel alvorens hij twee nieuwe stappen zette Sagnol groeide gelijktijdig met zijn transfer naar Bayern München voor 7,7 miljoen euro uit tot international van Frankrijk. Hij schopte het in de acht daaropvolgende jaren tot 54 caps.

Achtergrond bij Bayern München

Zijn beginjaren in Frankrijk staan in geen enkele verhouding tot wat Sagnol de seizoenen erop bij Bayern München zou presteren. De rechterverdediger was er zes jaar lang een onomstreden kracht. En hij groeide zoals velen die het lang bij Bayern volhouden uit tot een lieveling bij het publiek.

Hij won in zijn eerste seizoen in Duitsland gelijk de Champions League. Hij werd er tot vijf keer toe landskampioen en voegde vier nationale bekers aan zijn prijzenlijst toe. Sagnol mag zich dan als trainer nog moeten bewijzen, geen twijfels bestaan dat hij aan de profielschets van Ancelotti voldoet.