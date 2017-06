De promotie van Girona is slecht nieuws voor NAC en FC Twente

Afgelopen seizoen waren er in het Nederlandse betaalde voetbal namelijk negen huurlingen actief van Manchester City. Bij NAC Breda en FC Twente was de inbreng van City-huurlingen het grootst. Zo had NAC maar liefst vijf spelers in de selectie die onder contract staan bij Manchester City. Bij FC Twente waren dit drie spelers. De kans is echter groot dat NAC, FC Twente en andere clubs uit de Eredivisie volgend seizoen op minder steun vanuit Manchester kunnen rekenen.

Dit seizoen is Pablo Mari de enige speler van Manchester City die op huurbasis uit komt voor Girona. De kans is echter groot dat de banden tussen Girona en Manchester City vanaf volgend seizoen alleen maar sterker zullen worden en er meer City-huurlingen actief zullen zijn voor de Catalaanse promovendus. De Spaanse Primera Divisíon is immers een mooi podium om spelers ervaring op te laten doen of in de etalage te zetten.

En dat is niet de enige redenen waarom er hechte banden tussen Manchester en Girona te verwachten zijn volgend seizoen. Tachtig procent van de aandelen van Girona zijn namelijk in handen van Media Base Sports, een Spaans makelaarskantoor waarvan Pere Guardiola aan het hoofd staat. Inderdaad, de broer van Manchester City-trainer Pep Guardiola.

In 2015 ontstaan de eerste contacten tussen Manchester City en Girona. Zo koopt City in augustus 2015 onder andere aanvaller Ruben Sobrino van Ponferradina en de Franse verdediger Florian Lejeune van Villareal. Beide spelers stonden op dat moment op het verlanglijstje van Girona, maar de Catalanen hebben niet de financiële middelen om de transfers te voltooien.

City heeft die financiële middelen wel en besluit Girona een handje te helpen. Vrijwel meteen nadat Sobrino en Lejeune hun transfers naar Manchester voltooien worden zij onmiddellijk uitgeleend aan Girona. Maar waarom zou City een Spaanse club op het tweede niveau helpen? Het antwoord is simpel: Pep Guardiola. De Spaanse trainer is op dat moment de gedroomde kandidaat om in de toekomst trainer van Manchester City te worden. Op deze manier probeert Txiki Beguiristan, de technisch directeur van City, de banden met de gebroeders Guardiola aan te halen.

Beguiristan kent de Guardiola-broers nog uit zijn tijd als technisch directeur van FC Barcelona en hoopt op deze manier de kans te vergroten dat Guardiola in Manchester de opvolger wordt van Manuel Pellegrini. Die opzet slaagt. Want in juli 2016 wordt Pep Guardiola aangesteld als trainer van Manchester City.

Nu Girona is gepromoveerd is de kans dus groot dat de beste spelers die verhuurd mogen worden richting Spanje zullen verkassen. En dat zou dus weleens slecht nieuws kunnen zijn voor clubs als NAC Breda en FC Twente. Was NAC immers wel gepromoveerd zonder de inbreng vanuit Manchester? En waar was FC Twente geëindigd zonder spelers als Ünal, Celina en Yeboah? Op die laatste vraag zullen we volgend seizoen wellicht een antwoord krijgen.

De City-huurlingen in het Nederlandse voetbal op een rij:

NAC Breda: David Faupala (half seizoen), Ashley Smith-Brown, Brandon Barker, Thomas Agyepong, Manuel García.

FC Twente: Bersant Celina, Enes Ünal, Yaw Yeboah.

PSV: Oleksandr Zinchenko

Heerenveen: Shay Facey.