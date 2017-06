Manuel Pherai, het talent dat liever Dortmund dan Ajax kiest

Een opvallend gezicht was Pherai in de laatste competitiewedstrijd van Jong AZ tegen Barendrecht in de Tweede Divisie. De Alkmaarders waren al zeker van promotie en konden dus een aantal talenten gaan uitproberen. Onder wie Pherai, wiens eerste dertig minuten in het betaald voetbal naar meer smaakten.

Pherai is een middenvelder die aanvallend is ingesteld. Hij schopte het in Alkmaar tot Jong AZ, maar heeft over het afgelopen seizoen de meeste wedstrijden achter zijn naam staan voor Onder 17. Bij Onder 19 heeft hij ook al regelmatig zijn gezicht laten zien. Daar speelde hij op een toernooi een aantal keer rechtsbuiten.

Het unicum van een Duitse club

Met zijn goede spel viel hij op bij Fortes Rodriguez, die voorheen scout was bij AZ. De Spaanse oud-voetballer is tegenwoordig zaakwaarnemer en begeleidt spelers voor Mino Raiola. Interesse van onder meer Manchester United, Ajax en Borussia Dortmund was door de prestaties van zijn pupil snel gewekt. Die laatste club is hard op weg om hem voor drie seizoenen vast te leggen.

"Natuurlijk is het mooi dat er veel interesse voor hem is. Maar heb jij weleens gehoord dat een grote Duitse club een Nederlands talent benadert? Dat vind ik heel wat", zegt Fortes Rodriguez. "Die Duitsers hebben serieuze plannen met hem."

Compleet

"Mano is een voorbeeld van een complete middenvelder. Hij heeft alles: een enorme drive, een goed oog voor diepgang en hij scoort veel. Ik ben niet zijn ontdekker, maar nadat ik hem zag spelen heb ik wel gelijk gevraagd of ik hem mocht begeleiden. Iedereen kan zien dat hij een groot talent is."