Domenico Tedesco: 31 jaar, trainer en hoop van Schalke 04

De nederlaag tegen 1. FC Nürnberg op 15 april 2017 was de eerste wedstrijd die de 31-jarige Domenico Tedesco als trainer in het betaald voetbal verloor. Hij had er toen net vijf duels in de Tweede Bundesliga opzitten. Vanaf komend seizoen is hij de nieuwe hoop van volksclub Schalke 04, dat weer om de prijzen wil meedoen in Duitsland.