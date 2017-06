Gentenaar: "Aanstelling Bosz bij Dortmund verraste me zeker"

“ Dolberg gaat daar ook wel zijn doelpunten maken”

"Vooral omdat Bosz en zijn technische staf met Ajax eindelijk zover waren dat ze mee konden strijden om de hoofdprijzen. Dat iemand na een jaar alweer afscheid neemt, verbaasde me", vertelt Gentenaar, die tussen 2005 en 2006 tien keer het doel van BvB verdedigde en aansluitend drie jaar bij Ajax onder contract stond, tegenover ELF Voetbal.



Europa League

Het vertrek van Bosz en diens rechterhand Hendrie Krüzen naar Dortmund zou een gevolg zijn van een onwerkbare situatie in het technische hart van Ajax. "Ik ben het afgelopen jaar regelmatig op de club geweest, maar ik heb nooit iets gemerkt van spanningen." Het verbaast Gentenaar niet dat Borussia Dortmund bij Bosz uitkwam na het gedwongen vertrek van Thomas Tuchel. "Na zo'n seizoen met de finale in de Europa League en het succesvol inzetten van veel jonge spelers, is die keuze begrijpelijk. De manier waarop Ajax heeft gespeeld, zorgde in heel Europa voor waardering."





Bij Dortmund zal Bosz zijn aanvallende speelwijze iets moeten aanpassen. "Dortmund speelt met één aanvaller voorop en eentje daar kort daarachter. Op de zijkanten hebben ze met Ousmane Dembélé en Marco Reus ook veel drang naar voren. Bosz kan straks met Dortmund ook lekker gaan aanvallen. Hij kan het spelletje van Ajax voortzetten en dat nog eens met meer kwaliteit."



"De club gelooft ook in jonge talenten. In Lissabon voor de Champions League speelden ze met vier of vijf jongens van negentien, twintig jaar tegen Benfica. Een goede ontwikkeling. Sinds het WK van 2006 krijgen jonge spelers in Duitsland ook de kans en hebben de bond en de clubs meer geïnvesteerd in de eigen opleiding."



Titel

Het afgelopen seizoen sloot Dortmund af op plek drie. "Komend jaar zie ik ze zeker lang meedoen om de titel. Ze moeten ervoor zorgen dat ze buiten de potjes met Bayern München zo min mogelijk punten verspelen. Ik hoop dat Bosz daarin van vorig seizoen heeft geleerd, toen dat Ajax de titel kostte. Vooral door het puntenverlies in het begin. Als Dortmund dat voorkomt, kunnen ze misschien de Bundesliga wel winnen. Deze keer zat RasenballSport Leipzig daar knap tussen met de tweede plaats. Of dat een tweede jaar mogelijk is, blijft de vraag."



De onvrede over Tuchel, die na twee seizoenen moest vertrekken, verraste Gentenaar ook. "Ik was onlangs nog in Dortmund en bracht een bezoek aan het trainingscomplex. Ik sprak met diverse mensen en zelfs even met Tuchel. Van onvrede merkte ik toen niets." Al spelen de media, met boulevardkrant Bild voorop, altijd een vervelende rol op de achtergrond. Tuchel lag daar zwaar onder vuur. Gentenaar verwacht op dat gebied geen problemen voor Bosz. "Hij loopt al lang genoeg mee in de voetbalwereld. Hij heeft ook gevoetbald in Duitsland en weet hoe het daar gaat. Bosz is bovendien vrij nuchter en blijft altijd rustig."



Dolberg

Of hij spelers van Ajax meeneemt naar Borussia Dortmund, is nog niet duidelijk. "Als er straks iets gebeurt met hun spits, kan ik me goed voorstellen dat Kasper Dolberg komt. Hoe hij zich ontwikkeld heeft dit jaar. Zo rustig in alles. Die gaat daar ook wel zijn doelpunten maken. Het gaat er niet zozeer om hoe oud je bent, maar om kwaliteit."





Gentenaar denkt niet dat Bosz als niet-Duitse trainer kritischer beoordeeld zal worden door de buitenwacht. "In mijn eigen periode onder Bert van Marwijk ondervond ik dat gevoel ook niet. Het gaat bij supporters er toch om wat je presteert. Dan maakt afkomst niet uit. Ik verwacht dat Dortmund komend seizoen met Peter Bosz weer om de titel meestrijdt."



AFC

De 41-jarige oud-doelman van NEC, Ajax en VVV-Venlo bereikte donderdag zelf een akkoord met AFC. De komende drie seizoenen zal hij op dinsdag en donderdag de doelmannen van de Tweede Divisionist onder zijn hoede gaan nemen. "Ook zal ik zoveel mogelijk wedstrijden proberen te bezoeken. Een mooie nieuwe uitdaging. Goed te combineren met mijn keepersschool. Ik heb er zin in."