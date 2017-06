'Lazio Roma gaat voor PSV'er Ramselaar'

De Nederlandse enclave bij Lazio Roma lijkt uitbreiding te krijgen. De Italiaanse topclub heeft sterke interesse in Bart Ramselaar.

Dat meldt Il Messaggero. De 20-jarige middenvelder tekende in augustus 2016 een vijfjarig contract bij PSV en debuteerde inmiddels ook voor Oranje. Al maakte hij geen deel uit van de selectie die vrijdagavond in de Rotterdamse Kuip tegen Luxemburg aantrad.



PSV zou een prijskaartje van zes miljoen euro hebben geplakt op het hoofd van de Amersfoorter. Dat zou voor Lazio Roma, waar onze landgenoten Wesley Hoedt en Stefan de Vrij al onder contract staan, te gortig zijn. Maar de club wil zeker in onderhandeling met de nummer drie van de Eredivisie van afgelopen seizoen. Wordt vervolgd.