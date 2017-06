Video: Oud-Feyenoorder scoort na het drinken van een biertje

Het bijzondere moment deed zich voor in de Play-Off-wedstrijd om Europa League-voetbal in Bulgarije. Vereya, de huidige club van Bandalovski, speelde tegen Levski Sofia. Een duel dat sowieso bol stond van de incidenten.



Uiteindelijk deerde het Bandalovski niet. De 30-jarige verdediger, in het seizoen 2005/06 onder contract staand bij Feyenoord, maakte in de extra tijd met een gelukje de 1-1. Daardoor werd een verlenging afgedwongen. Uiteindelijk draaide het duel uit op strafschoppen. Levski won daarin met 9-8.