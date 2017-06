Sexy ambassadrice WK 2018 post heerlijke foto's

Komende maand start de Confederations Cup in Rusland. Dat betekent vast en zeker dat we ook de prachtige Russische ambassadrice van het WK van 2018 regelmatig door het beeld zien paraderen.

Zij luistert naar de naam Viktoria Lopyreva. Ze was al eens ons wekelijkse ballenmeisje, maar het blijft leuk om wekelijks een kijkje te nemen op haar Instagram-pagina. De ex-vrouw van oud-Feyenoorder Fedor Smolov reist nog steeds de hele wereld rond voor fotosessies.



Zo was ze afgelopen maand in Costa Rica, Liberia en Frankrijk. Nu is ze inmiddels in Rusland. Daar doet ze nu zelfs een oproep aan de zon. "Ik mis je." Nou, wij missen haar voorlopig niet en blijven haar escapades volgen.





Missing it V #NeedSomeSun Een bericht gedeeld door Ambassador Of FIFA WC 2018 (@lopyrevavika) op 6 Jun 2017 om 9:38 PDT

Good morning Costa Rica #vacaymode #MissVtakesCostaRica #riseandshine Een bericht gedeeld door Ambassador Of FIFA WC 2018 (@lopyrevavika) op 25 Apr 2017 om 10:37 PDT

Liberian girl ... #puravida #costarica #wild for @allacouture #swimwear Een bericht gedeeld door Ambassador Of FIFA WC 2018 (@lopyrevavika) op 23 Apr 2017 om 7:12 PDT