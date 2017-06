Geen droomavond voor Oranje

Terwijl in Rotterdam werd gefloten voor het begin van Nederland - Luxemburg klonk in het Zweedse Solna tegelijkertijd het eerste fluitsignaal voor het treffen tussen Zweden en Frankrijk . Een duel dat eveneens kon rekenen op de nodige belangstelling vanuit Nederland . Het resultaat van de wedstrijd tussen Zweden en Frankrijk is immers hoe dan ook cruciaal in het verdere verloop van de kwalificatiecampagne van Oranje.

De bespiegelingen waren er volop in aanloop naar Nederland - Luxemburg. Alle mogelijke scenario's in de strijd om plaats twee werden geschetst. Maar als telt niet in de voetbalwereld. Uiteindelijk gaat het erom welke score er na negentig minuten op het scorebord staat.

Nadat jubilaris Wesley Sneijder het Nederlands elftal na ruim een half uur spelen op 2-0 zette leek één ding zeker: het Oranje van bondscoach Dick Advocaat zou in ieder geval drie punten bij kunnen gaan schrijven. De vraag bleef hoe groot de score tegen voetbaldreumes Luxemburg uit zou vallen. Het werd uiteindelijk 5-0. Daarmee deed Oranje dus wat het moest doen.

Een belangrijke zege van Oranje, zeker wat doelsaldo betreft. Dat zou aan het einde van de kwalificatiereeks immers weleens doorslaggevend kunnen zijn in de strijd om plaats twee en daarmee eventuele plaatsing voor het WK in Rusland. Goed nieuws kwam er na afloop van Nederland - Luxemburg uit Wit-Rusland, dat in eigen huis afrekende met Bulgarije: 2-1. Oranje passeert daardoor de Bulgarije op de ranglijst van poule A en stijgt naar een derde plaats.

Maar uitgerekend het belangrijkste duel van de avond voltrok zich volgens een doemscenario voor Oranje. Zweden won in de Friends Arena met 2-1 van koploper Frankrijk en komt daarmee in punten op gelijke hoogte met de Fransen. Op doelsaldo is Zweden zelfs de nieuwe koploper van poule A.

En dat betekent dus slecht nieuws voor Oranje. De achterstand op Zweden bedraagt weliswaar slechts drie punten, met nog een thuiswedstrijd tegen de Zweden te goed, maar Oranje lijkt zich in de aankomende vier kwalificatieduels geen puntverlies meer te kunnen permitteren. En dat met de loodzware uitwedstrijd tegen Frankrijk in augustus op het programma.

Mocht Oranje er in slagen om alles te winnen, en zowel Frankrijk als Zweden verliezen alleen van Nederland, dan eindigen Frankrijk, Nederland en Zweden allen op 22 punten. Het doelsaldo zal dan bepalen welk elftal op plaats één, twee en drie eindigt. Plek één geeft daarbij zeker recht op kwalificatie voor het WK. De acht beste nummers twee uit de negen Europese kwalificatiepoules spelen daarnaast vier play-offs wedstrijden om te bepalen welke vier landen zich eveneens plaatsen voor het WK. Oranje weet dus wat het doen staat om de situatie in eigen hand te houden: de vier overige kwalificatieduels winnend afsluiten. Positief is dat de eerste plaats in poule A na vanavond in ieder geval een stap dichterbij is.