'West Ham wil Ajax-huurling graag lenen'

Bertrand Traoré lijkt zijn toekomst te vervolgen bij West Ham United. The Hammers willen de 21-jarige aanvaller graag een jaar huren van Chelsea.

Dat meldt de Daily Mirror. West Ham United zou de international van Burkina Faso liever definitief overnemen, maar het prijskaartje van twintig miljoen euro (zeventien miljoen pond) is in de ogen van de Londenaren te hoog. Traoré ligt nog tot medio 2019 vast bij Chelsea.



Afgelopen seizoen speelde de aanvaller op huurbasis bij Ajax. Daar kwam hij tot negen doelpunten in 24 Eredivisieduels. Eerder speelde hij ook al op huurbasis voor Vitesse. Traoré liet zich onlangs nog ontvallen dat hij zelf rekent op een eerlijke kans om zich bij de A-selectie van Chelsea te spelen dit seizoen.