Esm: Cristiano Ronaldo gekozen tot Speler van de Maand

De Portugese superster werd enkel overgeslagen door Sport/Voetbalmagazine. Alle andere leden stemden wel op CR7, met de kanttekening dat het Franse lid So Foot nog steeds geroyeerd is bij de stemming en Gazzetto dello Sport pas komend seizoen mag meestemmen. Cristiano Ronaldo was zaterdag natuurlijk de Man of the Match tijdens de finale van de Champions League tussen Real Madrid en Juventus met twee belangrijke doelpunten. Maar die wedstrijd dateert natuurlijk van de maand juni.



In de maand mei speelde Cristiano Ronaldo een cruciale rol in de semi-eindstrijd met Atlético Madrid. In de thuiswedstrijd nam hij alle drie goals voor zijn rekening namens De Koninklijke. In competitieverband was hij vijf keer trefzeker. CR7 scoorde twee keer tegen Sevilla en Celta de Vigo. Op de slotdag mocht Real Madrid mede door een doelpunt van hem tegen Málaga de landstitel vieren.



De twee ereplaatsen op het podium gaan naar verdedigers. Zowel Dani Alves als Sergio Ramos kreeg tien stemmen. Eerstgenoemde ging als een razende sneltrein door de maand mei. Met als hoogtepunt diens schitterende treffer in de halve finale van de Champions League tegen AS Monaco. Tevens mocht Dani Alves op 22 mei de Italiaanse landstitel vieren met Juventus. De eerste in Italiaanse dienst voor de Braziliaanse international. Alleen GOAL News, Frankfurter Allgemeine Zeitung en Tipsbladet namen hem niet op in hun ELFtal.





Sergio Ramos werd ook door Frankfurter Allgemeine Zeitung over het hoofd gezien. World Soccer Magazine en Sport/Voetbalmagazine namen de Spaanse international van Real Madrid eveneens niet op in haar team. Sergio Ramos speelde natuurlijk ook een hoofdrol in de race naar het landskampioenschap en winst van de Champions League. Zijn inbreng in de vier competitieduels alsmede de twee halve finales tegen stadgenoot Atlético zorgden ervoor dat de deur achterin haast volledig gesloten bleef. De basis voor de uiterst succesvolle maand mei.



Real Madrid regeert logischerwijs in het ELFtal van de maand met zes spelers. Verliezend Champions League-finalist Juventus is met drie spelers vertegenwoordigd. Harry Kane, in de maand mei goed voor negen doelpunten, is de enige speler uit de Premier League. Lionel Messi kreeg mede door het winnen van de Copa del Rey ook nog voldoende stemmen voor een plek in het beste ELFtal van de maand.





ELF Voetbal was het enige medium dat twee Nederlanders noemde in haar team. Bas Dost van Sporting Portugal en Georginio Wijnaldum van Liverpool gaven we een stem. Vier Belgen konden terugvallen op één uitverkiezing. Jan Vertonghen (door Sport/Voetbalmagazine), Simon Mignolet (door SportExpress), Thibaut Courtois (door Kicker Sportmagazin) en Eden Hazard (door De Telegraaf) kwamen voor in de overzichten. De opvallendste stem was er één voor Zlatan Ibrahimovic. De aanvaller van Manchester United, die herstelt van een zware kruisbandoperatie, werd genoemd door Fanatik.



Het ELFtal van de maand is een initiatief van de ESM, het Europese samenwerkingsverband van vijftien (sport)tijdschriften en -dagbladen. Ook de Gouden Schoen behoort hiertoe. Buiten ELF Voetbal vormt De Telegraaf de Nederlandse vertegenwoordiging. De andere leden: Kicker Sportmagazin, Frankfurter Allgemeine Zeitung (Duitsland), Sport/Voetbalmagazine (België), So Foot (Frankrijk), Marca (Spanje), A Bola (Portugal), World Soccer Magazine (Engeland), Tipsbladet (Denemarken), Gazzetto dello Sport (Italië), GOAL News (Griekenland), Nemzeti Sport (Hongarije), SportExpress (Rusland) en Fanatik (Turkije).



ELFtal van de maand

ESM

1. Gianluigi Buffon (Juventus) - 7 stemmen

2. Dani Alves (Juventus) - 10 stemmen

3. Sergio Ramos (Real Madrid) - 10 stemmen

4. Leonardo Bonucci (Juventus) - 7 stemmen

5. Marcelo (Real Madrid) - 9 stemmen

6. Luka Modric (Real Madrid) - 7 stemmen

7. Toni Kroos (Real Madrid) - 5 stemmen

8. Casemiro (Real Madrid) - 5 stemmen

9. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 12 stemmen

10. Lionel Messi (FC Barcelona) - 8 stemmen

11. Harry Kane (Tottenham Hotspur) - 6 stemmen



ELF Voetbal

1. Gianluigi Buffon (Juventus)

2. Dani Alves (Juventus)

3. Vincent Kompany (Manchester City)

4. Sergio Ramos (Real Madrid)

5. David Alaba (FC Bayern München)

6. Paul Pogba (Manchester United)

7. Isco (Real Madrid)

8. Georginio Wijnaldum (Liverpool)

9. Harry Kane (Tottenham Hotspur)

10. Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

11. Bas Dost (Sporting Clube de Portugal)