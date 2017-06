Giovanni Troupée: "Ajax, PSV en Feyenoord zijn allemaal mooi"

Met een avontuur in de Europa League in het vooruitzicht ging Giovanni Troupée op vakantie. Tevens verlengde hij zijn contract tot medio 2021. Al heeft de 19-jarige rechtsback ook zijn dromen.

“ Patrick Kluivert belde me twee jaar geleden”

"Natuurlijk denk ik na over mijn toekomst", vertelt hij in de nieuwe editie van ELF Voetbal, die sinds afgelopen donderdag in de winkelschappen ligt en bij de abonnees op de deurmat is gevallen. "Die volgende stap wil ik gaan maken. Dat wil elke speler. Maar wanneer? Dat weet ik nog niet. Voor het buitenland is het nog te vroeg."





Nederland? "Clubs in de top drie zijn allemaal mooi. Bij Oranje Onder 19 trek ik op met de Ajax-jongens, dan hoor ik hun verhalen. Maar ik heb geen voorkeur. Ik kijk wel wat er gebeurt. Mijn zaakwaarnemer (Fulco van Kooperen, red.) houdt zich daarmee bezig. We gaan binnenkort alles op een rijtje zetten."



Curaçao

Zijn moeder komt van Curaçao. De nationale bond probeerde hem al te strikken. "Patrick Kluivert (toenmalig bondscoach, red.) belde me twee jaar geleden. Ik vond het toen nog te vroeg om te beslissen. Onlangs belde weer een vertegenwoordiger van de bond. Ik richt me nu op Nederland. Als ik een keuze voor Curaçao zou maken, is die definitief. Dan kan ik niet meer terug. Mocht ik de komende jaren niet meer worden uitgenodigd voor Oranje, dan is Curaçao altijd een optie."





