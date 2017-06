Wat moet Oranje doen om het WK te halen?

Door een late goal van Ola Toivonen is Zweden op dit moment met dertien punten de koploper in de groep. Het Scandinavische land heeft een beter doelsaldo dan Frankrijk, dat in puntenaantal gelijk staat. Nederland verzamelde tien punten en staat derde, gevolgd door Bulgarije (negen punten), Wit-Rusland (vijf punten) en Luxemburg (één punt). In theorie is enkel het laatstgenoemde land uitgeschakeld, maar in praktijk zijn maar drie of vier landen kansrijk voor een ticket naar het WK 2018. Onder hen Nederland. Wat moeten Dick Advocaat en zijn mannen doen om naar Rusland te mogen? ELF Voetbal stipte een aantal mogelijkheden uit en geeft een tip mee: werk aan het doelsaldo.

1. Groepswinnaar worden

De overwinning van Zweden is niet heel slecht voor dit scenario. Nog steeds is het echter vrij ondenkbaar. Allereerst is het bijna onontkoombaar dat Nederland uit in Frankrijk en thuis van Zweden moet winnen. In de overige wedstrijden moet Oranje meer punten halen dan zijn concurrenten of een beter doelsaldo creëeren. In het gunstigste geval eindigt Nederland dan met 22 punten bovenaan de groep.

2. Tweede na een superserie

Zelfs als Nederland vanaf nu alles wint, is directe plaatsing geen zekerheid. Zelfs de tweede plaats zou Oranje dan nog kunnen ontgaan. Als ook Zweden en Frankrijk in de wedstrijden tegen de zwakkere broers van de groep drie punten pakken, eindigen drie ploegen op 22 punten. Doelsaldo wordt dan bepalend en in dat geval zou Nederland als nummer een, twee of drie uit de bus kunnen vallen. Als het tweede wordt, wachten de play-offs.

3. Tweede met een gelijkspel tegen Frankrijk of Zweden

In dit scenario zou Nederland op twintig punten komen. Daarmee lijkt het volledig afhankelijk van wat Bulgarije tegen de andere landen doet. De Oost-Europeanen spelen nog thuis tegen Zweden en Frankrijk. Als zij een van beide wedstrijden winnen, komt Nederland minstens gelijk aan een concurrent en wordt doelsaldo bepalend. Heeft Oranje zelf gewonnen van de ploeg die van Bulgarije (of een ander team uit de poule) verliest, komt dat land maar op negentien punten en eindigt het als derde. In dat geval zou Nederland naar de play-offs mogen, waar een runner-up uit een andere poule wacht.

4. Tweede met een nederlaag tegen Frankrijk of Zweden

Waarschijnlijk wordt negentien punten aan de karige kant om het WK te halen. Maar in deze onvoorspelbare poule weet je het nooit; er is zelfs een relatief mogelijk scenario waarmee je de groep wint met zoveel punten. In alle gevallen kan - opnieuw - doelsaldo het beslissende woord geven. Als Zweden of Frankrijk nog twee wedstrijden winnen, komen zij op negentien punten. Frankrijk gaat, met drie thuiswedstrijden en een uitwedstrijd tegen Bulgarije voor de boeg, waarschijnlijk meer punten pakken. Maar Zweden heeft met bezoeken aan Nederland, Bulgarije en Wit-Rusland een veel lastiger speelschema. Het is niet ondenkbaar dat zij tegen Nederland en een ander land verliezen en zo uiteindelijk op negentien punten uitkomen. Als Oranje vervolgens een beter doelsaldo heeft, mag het meedoen aan de play-offs. Daar wacht een runner-up uit een andere poule.

5. Tweede na een dramacyclus

Zelfs als Nederland nog in meerdere wedstrijden punten verspeelt, kan het nog naar het WK toe. Maar dan moet men even het geluk hebben dat Luxemburg of Wit-Rusland ineens elf Messi's op het veld rond heeft lopen. In dit geval mogen Frankrijk of Zweden namelijk maar vijf punten in vier wedstrijden halen. Verliezen tegen Bulgarije is voor de wegzakkende concurrent een must, waardoor juist het Oost-Europese land weer in het vizier komt. Bulgarije zou in dit scenario waarschijnlijk een redelijke tweede kwalificatiehelft spelen en daardoor in de achtervolging van Nederland blijven. Als het vervolgens in Amsterdam tegen Oranje een resultaat moekt, mengt het zich volledig in de strijd.

Als men in dit onwaarschijnlijke scenario tweede wordt, is het maar de vraag of men mee mag doen aan de play-offs. Enkel de acht beste runner-ups mogen hieraan meedoen; de slechtste mag thuisblijven. In veel gevallen is dit helemaal niet relevant, omdat in veel poules de nummer twee minder punten lijkt te halen dan in Groep A. Mocht je op een bizar puntenaantal eindigen, kan het echter zo maar gebeuren.

Als dit, als dat, het is nog te vroeg om echt conclusies te trekken over of Oranje zich wel of niet zal plaatsen voor het WK. Wel is duidelijk dat de wedstrijd tegen Frankrijk bepalend is. Niet alleen winst of verlies zal daar de doorslag geven. 1-0 of 2-0 kan al het verschil zijn tussen een zomer in Rusland of een zomer op de bank.