AC Milan: via Chinese revolutie terug naar de top

Iedere willekeurige opstelling van AC Milan een jaar of tien geleden laat de harten van vele voetbalromantici sneller kloppen. Dida, Clarence Seedorf, Kaká, Paolo Maldini, Andriy Shevchenko, Gennaro Gattuso, Cafú, Andrea Pirlo, allemaal ontwikkelden zij zich tot legendes in het magische San Siro. Inmiddels hebben de vedetten van weleer plaatsgemaakt voor spelers als Cristian Zapata, Juraj Kucka en Keisuke Honda. AC Milan is helaas niet meer wat het ooit geweest is.





Overname

Het werd tijd voor een revolutie in Milaan. Een Chinese investeringsmaatschappij bood de Italiaanse club een kans om de weg naar de top terug in te slaan. Silvio Berlusconi en de fans van AC Milan keken aanvankelijk sceptisch aan tegen de Chinese poen van Sino-Europe Sports Investment Management Changxing. De betaling werd meerdere keren uitgesteld en het vertrouwen in de potentiële eigenaren werd alsmaar minder.





Kwaliteitsinjectie

Toen het beloofde geld maanden later eindelijk binnenkwam bleken de nieuwe eigenaren bijzonder koopgraag. De transferperiode wordt momenteel gedomineerd door het nieuwe bewind van AC Milan. Deze week raakte Andries Jonker een van zijn dragende krachten kwijt aan de Rossoneri. Ricardo Rodriguez maakt voor achttien miljoen euro de overstap van VfL Wolfsburg naar Milaan. Eerder werden Mateo Musacchio (Villarreal) en Franck Kessié (Atalanta) al aangetrokken voor een gezamenlijk bedrag van ruim 25 miljoen euro.

De Chinese bestuurders zijn echter nog niet klaar met het smijten van geld. Een akkoord met Andrea Conti, een van de belangrijkste schakels van het uitstekend presterende Atalanta, is dicht bij een akkoord met de club uit Milaan. Ook Keita Baldé Diao van S.S. Lazio speelt volgend seizoen zo goed als zeker in het klassieke rood-zwart gestreepte shirt. De scouting van AC Milan lijkt ook de Nederlandse grens te hebben bereikt. Volgens CalcioMercato wordt niemand minder dan Davy Klaassen de nieuwe leider op het middenveld. Het aantrekken van Andrea Belotti kan de kers op de taart worden van het nieuwe transferbeleid. De spits van Torino maakte dit seizoen liefst 26 doelpunten.



Talentenfabriek

Vincenzo Montella hoeft zich het komende seizoen niet enkel te beroepen op de nieuwe peperdure krachten. De Italiaanse oefenmeester beschikt over een aantal fantastische talenten. Gianluigi Donnarumma heeft niet alleen dezelfde voornaam als de huidige doelman van de Azzurri, hij moet Buffon ook opvolgen in het doel van Italië. De boomlange doelman is pas achttien jaar oud, maar staat wekelijks onder de lat met het zelfvertrouwen van een gerenommeerd international. Donnarumma is niet het enige pareltje dat afkomstig is uit de talentenfabriek van AC Milan. Ook Manuel Locatelli beleefde dit seizoen zijn doorbraak in het eerste elftal van de Rossoneri en lijkt een grote toekomst voor zich te hebben.





Het is erop of eronder voor AC Milan na de zomerstop. Wordt de weg omhoog teruggevonden en kan Milaan weer dromen van de Champions League, of blijken de nodige versterkingen slechts paniekaankopen? Het wordt hoe dan ook een interessant jaar in de Serie A.