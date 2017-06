Wat is de waarheid in de soap-Lozano?

"Ik ben erg blij voor Lozano. PSV is een goed niveau voor hem." Miguel Herrera deed tijdens de kwalificatiewedstrijd tussen Mexico en Honduras een opvallende onthulling. Tegenover Univision meldde de ex-bondscoach, tegenwoordig coach van America, dat de transfer van de Mexicaan naar de Eredivisie al zo goed als rond was. Opmerkelijk, want tot zover was nog niet bekend dat daar sprake van was. Sterker nog, even later zou Pachuca de claim van Herrera ontkennen. Wel zou de club met PSV aan het onderhandelen zijn.



Het is geen geheim dat PSV al een tijdje de Mexicaan in zijn vizier heeft, maar technisch directeur Marcel Brands maakte er tot recent kunst van hem zo snel mogelijk als 'onhaalbaar' te beschrijven. Laatst kwam daar enigszins verandering in. Vragen van Eindhovens Dagblad-journalist Rik Elfrink omtrent Lozano, werden simpelweg genegeerd. Ook tegen De Telegraaf ontkende Brands nog elke vorm van een deal.





Brands speelt al een tijd verstoppertje als het gaat om Lozano of murmelt het woord 'onhaalbaar'. De laatste dagen is hij helemaal stil. — Rik Elfrink (@RikElfrink) 9 juni 2017

Volgens Herrera heeft Manchester City zich in de zaak gemengd, waardoor het voor PSV mogelijk is geworden de Mexicaan samen met een Engelse grootmacht naar Europa te halen. Het idee zou zijn om Chucky, hoe zijn bijnaam luidt, twee jaar in Eindhoven klaar te stomen voor de top. Vervolgens zou hij aan kunnen sluiten bij Manchester City.Hoe deze vage constructie er precies uit gaat zien, is voor iedereen een raadsel. Krijgt PSV de helft van de transferrechten in handen of wordt de speler enkel uitgeleend aan de Eindhovenaren? In hoeverre betaalt PSV mee aan de deal? En vooral: waarom zegt Pachuca dat het enkel met deaan de onderhandelingstafel zit? Contacten met Manchester City worden door de Mexicaanse clubleiding met kracht ontkend.Ook Celta de Vigo is een meer dan interessante outsider in het verhaal. De Galiciërs zijn net als PSV serieus in de markt voor Lozano en hadden volgens het Mexicaansezelfs al een akkoord met Pachuca voor zo'n twaalf miljoen euro. Dat akkoord zou echter ongeldig zijn, wanneer een andere club flink dieper in de buidel wil tasten voor Lozano. Het medium beweert dat PSVdaar zonder hulp van Manchester City van gebruik probeert te maken en noemt voorstellen van twintig miljoen euro. Elke goed nadenkende Nederlander weet dat de Eindhovenaren dat zelf nooit zouden kunnen betalen.Net als bij de transfers van onder anderen Gáston Pereiro en Héctor Moreno, is PSV opnieuw hoofdrolspeler in een hele merkwaardige transfersaga. Mexicaanse media raken niet over de toekomst van Lozano uitgeschreven, Nederlandse media proberen rustig de feiten naast elkaar te leggen en Pachuca is zo lief af en toe wat info uit de doeken te doen. Het rare is dat iedereen elkaar tegenspreekt.