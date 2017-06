'Alexis Sánchez bereikt akkoord met Manchester City'

Alexis Sánchez heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar Manchester City. De 28-jarige spits annex linksbuiten werd de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met Bayern München, maar volgens diverse Chileense media blijft de speler van Arsenal liever actief in de Premier League.

Het contract van Sánchez loopt af in de zomer van 2018, waardoor de Chileen naar alle waarschijnlijkheid nog deze zomer verkocht wordt. De aanvaller, dit seizoen goed voor 24 doelpunten in de Premier League, kan al de derde zomerse aanwinst worden voor de ploeg van Pep Guardiola. Eerder werden Bernardo Silva (AS Monaco) en doelman Ederson (Benfica) gepresenteerd in Manchester.



Sánchez zou niet de eerste speler zijn die een gevoelige overstap maakt van Arsenal naar Manchester City. Gaël Clichy, Samir Nasri, Emmanuel Adebayor en Bacary Sagna gingen hem de afgelopen jaren voor. Alexis is bovendien geen onbekende voor Guardiola. De Spaanse oefenmeester had de Chileen onder zijn hoede als trainer van Barcelona.