Bizarre ongeslagen reeks biedt Engeland geen garantie voor succes

De kwalificatie van de Engelse ploeg kon de laatste edities beter schriftelijk worden afgedaan. Engeland verloor in 2009 voor het laatst een kwalificatieduel, destijds tegen Oekraïne. Een goede kwalificatiereeks biedt echter geen garantie voor een succesvol EK of WK, zo weten ze inmiddels in Engeland na de afgelopen toernooien.



Kwalificatie EK 2012: Ongeslagen groepswinnaar (vijf keer winst, drie keer gelijk)

Eindronde EK 2012: Uitgeschakeld in kwartfinale (Italië, 0-0, 4-2 na penalty's)



In 2012 kwam een ander Engels trauma opnieuw aan het licht: penalty's. De groepsfase werd met zeven punten vrij makkelijk overleefd, maar slechts één ronde verder was het alweer gedaan voor de Engelsen. Italië maakte via strafschoppen een einde aan de Europese droom van Roy Hodgson en zijn spelers. Het was wederom een bevestiging dat Nederland niet het enige land is dat te kampen heeft met een penaltysyndroom. Andrea Pirlo strooide met zijn panenka nog extra zout in de wonden van de Engelse selectie, met Joe Hart in het bijzonder.







Tekenend voor de onverklaarbare afwijking is de Portugese doelman Ricardo Pereira. 'Ricardo' werd in de kwartfinale van het WK in 2006 de held van Portugal door drie van de vier Engelse strafschoppen te keren. Twee jaar eerder stopte diezelfde Ricardo, zonder keepershandschoenen, een strafschop van Darius Vassell. Later schoot de doelman met een rake penalty Portugal hoogstpersoonlijk naar de halve finale.



Kwalificatie WK 2014: Ongeslagen groepswinnaar (zes keer winst, vier keer gelijk)

Eindronde WK 2014: Uitgeschakeld in groepsfase (één punt uit drie wedstrijden)



Dramatisch is het juiste woord als het gaat om de prestatie van het Engelse nationale team op het WK in Brazilië. Groep D werd na de groepsfase omgedoopt tot de 'omgekeerde groep'. Engeland eindigde met slechts één punt als allerlaatste. Ook Italië bereikte tegen alle verwachtingen in niet eens de achtste finales. Uruguay werd uiteindelijk tweede en Costa Rica mocht zich na een ongekend knappe prestatie groepswinnaar noemen. De stuntploeg bereikte uiteindelijk de kwartfinale, waar het na penalty's werd uitgeschakeld door Nederland.





Stuntploeg Costa Rica stuitte uiteindelijk op Tim Krul



Kwalificatie EK 2016: Ongeslagen groepswinnaar (tien keer winst, tien keer gelijk)

Eindronde EK 2016: Uitgeschakeld in achtste finale (IJsland, 2-1)



Ook in 2016 spraken de Engelse kranten schande over de wanprestatie van de Engelse voetballers. In de achtste finale van het Europees Kampioenschap werd de ploeg van Roy Hodgson gekoppeld aan IJsland. Volgens de kenners was het al een wonder dat IJsland de groepsfase overleefde, dus Engeland zou dat varkentje wel even wassen. The Three Lions bleken echter totaal niet bestand tegen de passie en strijd die de IJslanders op de mat legden. Door doelpunten van Gylfi Sigurdsson en ex-Ajacied Kolbeinn Sigthorsson dropen Wayne Rooney en zijn ploeggenoten af. De ongeslagen reeks in de kwalificatie mocht opnieuw niet baten voor de Engelse ploeg.





IJsland veroverde met hun passie de harten van vele voetballiefhebbers