'Feyenoord geïnteresseerd in vleugelspits Galatasaray'

Bij diens werkgever Galatasaray SK is de clubleiding op de hoogte van de interesse van Feyenoord. Gümüs, die in juli 2014 werd overgenomen van VfB Stuttgart, kan in De Kuip het gat invullen dat achterblijft door het vertrek van Steven Berghuis (terug naar Watford) en Eljero Elia (naar Basaksehir).



Gümüs, die nog tot medio 2019 onder contract staat in Istanboel, kende een ijzersterk slot van het seizoen. In de laatste vier wedstrijden maakte hij vijf doelpunten en gaf hij twee assists. Omdat hij ook beschikt over een Duits paspoort is hij erg interessant voor de Nederlandse markt.



Napoli, SC Freiburg en Hamburger SV volgen de speler ook al langere tijd. Of Gümüs, die drie interlands voor Duitsland Onder 20 speelde, openstaat voor een overgang naar een van deze clubs is vooralsnog onbekend.