Voetbaljunks en strandhaters opgelet: hoe overleef je de zomer?

Met de laatste zwik WK-kwalificatiewedstrijden is zondag 11 juni voor heel veel spelers en liefhebbers toch echt wel het einde van het voetbalseizoen. Natuurlijk hoeven we niet al te lang zonder te zitten, maar ook een ruime maand zonder voetbal is een hele opdracht voor sommige freaks. Voor hen maakte ELF een survivalgids. Toegegeven, die ziet er wel wat wanhopig uit.

Confederations Cup

Op zich een leuk toernooitje: de winnaars van allerhande toernooien komen een jaar voor het WK in Rusland samen om te kijken of Poetin en consorten de boel op de rit hebben voor het grote werk volgend jaar. Rusland, Duitsland, Mexico, Chili, Kameroen, Australië, Portugal en Nieuw-Zeeland mogen tussen 17 juni en 2 juli bepalen wie het toernooitje wint.

Gold Cup

Mexicaanse voetballiefhebbers hebben geen idee wat 'zomerstop' betekent. Hun land wordt na de Confederations Cup namelijk ook nog op de Gold Cup vertegenwoordigd. Tussen 7 en 26 juli gaan de Mexicanen in de Verenigde Staten(als het mag tenminste) samen met het gastland en nog tien Noord-Amerikaanse teams om de zege strijden.

EK voor vrouwen

Zelfs voor mensen die het liefst niet thuis kijken is er een oplossing. Tussen 16 juli en 6 augustus wordt uitgerekend in Nederland het EK voor vrouwen afgewerkt. De Oranje Leeuwinnen zijn één van de zestien ploegen die in speelsteden Deventer, Doetinchem, Utrecht, Enschede, Breda, Tilburg, Rotterdam(Het Kasteel, niet De Kuip) om de titel strijden. De finale is op 6 augustus in de Grolsch Veste!

Voorpret uit speelschema's

Dit kan zelfs nu al! Eerder op deze zondag werd de eerste ronde van de DFB-Pokal geloot. Peter Bosz moet met Borussia Dortmund debuteren bij het illustere FC Rielasingen-Arlen, terwijl Bayern München naar wat vroeger Karl-Marx-Stadt heette mag afreizen. Dinsdag wordt ook het nieuwe schema van de Eredivisie bekend. Daar wordt zo naar gesmacht dat er zaterdag een heuse nepversie van het conceptprogramma rondging! Ook de Engelandvaarders kunnen deze week hun agenda's tevoorschijn toveren. Oja, en over acht nachtjes slapen weten we ook met wie FC Utrecht het in Europa te stellen gaat krijgen.

De transfersoap

Een belangrijke vorm van vermaak voor velen. Wie wordt de nieuwe trainer van Ajax, bijvoorbeeld? Gaat het transferrecord er dit jaar ook weer aan? Wordt de Eredivisie leeggeroofd, of weten de vaderlandse clubs zelf juist de hand te leggen op een aantal opwindende jongelingen? Wat is de volgende stap voor Diego Costa? Allemaal vragen die snel duidelijk zullen worden.

Zweeds voetbal

Scandinavië wordt regelmatig voor het paradijs versleten. Op voetballend gebied zijn we het daarmee eens. De Zweedse competitie ligt wel eventjes stil, maar per 1 juli gaat het daar gewoon weer los. Spring in je auto en rijd naar het noorden. Als je landgenoten tegenkomt: dikke kans dat je van doen hebt met scouts van pakweg sc Heerenveen, AZ of FC Groningen.