Het bijzondere eenentwintigste levensjaar van Davinson Sánchez

Het eenentwintigste levensjaar van Davinson Sánchez was een achtbaan. Het leven van de Ajacied schoot werkelijk alle kanten op en dan voornamelijk de goede. De Ajacied viert vandaag, 12 juni 2017, zijn 21ste verjaardag. Het is zijn eerste verjaardag die hij in Nederland viert en vermoedelijk ook de laatste, gezien de ontwikkeling die hij het laatste jaar maakte.

Wie Davinson Sánchez vergelijkt met een metaal, komt waarschijnlijk uit bij titanium. Snoeihard, gaat voor niets of niemand uit de weg en is doorgebroken in Nederland. Vandaag mag hij 21 velas, kaarsjes, uitblazen. Eindelijk volwassen. Althans volgens de Nederlandse wet, want volwassen werd Sánchez het afgelopen jaar bij Ajax allang. Zijn eenentwintigste levensjaar was een bijzondere. Sánchez speelde grote finales, van de Europa League en Copa Libertadores, debuteerde in het nationale team van Colombia en groeide uit tot de knuffelbeer van Amsterdam.



Een geliefde knuffelbeer. Niet alleen vanwege zijn bikkelharde tackles en aan de andere kant zijn juist zo vriendelijke uiterlijk. Ook zijn aanvallende impulsen zijn bijzonder. Tegen PEC Zwolle kopte hij voor het eerst en meteen tweemaal raak; in de Amsterdam ArenA gaf Heracles Almelo hem iets te veel ruimte en pegelde hij van buiten de zestien meter snoeihard in de verre hoek raak. En wie kan zijn omhaal van tegen AZ niet meer herinneren? Ook de onvermoeibare dribbels van Sánchez in de eindfase tegen Schalke 04 en Olympique Lyonnais, waarbij de achterhoedespeler als een eenmansleger naar voren stuwde, staan de meeste Ajax-fans nader bij.



De prachtige goal van Sánchez tegen Heracles Almelo.

"Elke wedstrijd spelen alsof het je laatste is." Met deze zorgvuldig gekozen woorden, verwoordt Sánchez zijn eigen wedstrijdmentaliteit nagenoeg perfect. FIFA beloonde de verdediger in zijn eenentwingste levensjaar ook met een flinke opwaardering: hij ging van 71 naar 86 in FIFA 2017. Al typeert de ontwikkeling van FC Barcelona zijn sportieve ontwikkeling vermoedelijk het allermooist. De Catalanen hoopten hem vorig jaar nog te strikken voor het tweede elftal, maar inmiddels staat de verdediger hoog op de scoutingslijstjes om Lionel Messi en co. aan een nieuw succes te helpen.

Daarvoor moet de grootmacht echter wel de beurs trekken. Als we de berichten in de media mogen geloven is zijn transferwaarde verachtvoudigd na zijn laatste verjaardag. Vertrok hij nog voor zo'n vijf miljoen naar Ajax, hangt er nu een prijskaartje van pak 'm beet veertig miljoen euro om zijn nek. Op 21 juni 2016 werd hij gepresenteerd in Amsterdam: als hij op z'n 21ste verjaardag inderdaad voor veertig mile verkocht wordt, werd hij het afgelopen jaar elke dag bijna 100.000 (98.592k) euro duurder.



Speelt Sánchez volgend jaar niet langer tegen Nicolai Jørgensen, maar tegen Cristiano Ronaldo?

Chapecoense

Ook privé maakte Sánchez een bijzondere ontwikkeling door. Samen met zijn moeder, zus en vriendin Daniela kwam hij na zijn hele leven in Colombia te hebben gewoond naar Nederland. Europa. Ook zijn al hechte band met God werd nog hechter. Zijn oude teamgenoten van Atlético Nacional zouden de finale tegen het Braziliaanse Chapecoense spelen. Dat trieste verhaal is inmiddels bekend: het voetbalteam kwam om bij een tragisch ongeluk.



Het ongeluk bleef weliswaar enerzijds ver weg, toch kwam het leven en de dood opeens weer even heel dichtbij. Ongewild. Voor Sánchez was het vooral een reden om nog dichter bij het geloof en zijn God te gaan staan. Bidden deed hij voor de slachtoffers van de vliegramp.



In alle opzichten was het eenentwingste levensjaar bijzonder voor Sánchez. Krankzinnig zelfs. De kans is echter groot dat zijn tweeëntwintigste levensjaar opnieuw een achtbaan doorheen van allerlei emoties zal worden. Volgt er wederom een transfer? Wederom een finale? Wederom een nieuwe start bij een nieuwe club in een nieuw land? Wordt het inderdaad net zo spectaculair als dit seizoen of komt er toch nog een tweede verjaardag van Sánchez in Amsterdam?