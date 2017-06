'Davy Klaassen-transfer belandt in stroomversnelling'

Davy Klaassen staat voor een overstap naar Everton. Volgens de Engelse media is de overgang van de Ajax-captain al in een vergevorderd stadium. De transfersom zou schommelen tussen de twintig en dertig miljoen euro.

Manager Ronald Koeman zou in Liverpool hebben aangedrongen op de komst van Klaassen, die een van de sterkhouders was op het Amsterdamse middenveld het afgelopen seizoen. In totaal kwam de aanvoerder tot twintig treffers over alle competities.

De laatste jaren droeg Klaassen in totaal honderdtachtig keer het shirt van Ajax. Al meerdere seizoenen wordt hij in verband gebracht met andere clubs, tot dusver bleef hij de Amsterdammers echter telkens trouw. Daar lijkt met de naderende transfer deze zomer dus een einde aan te komen.