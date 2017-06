Maakt Hahn een einde aan het keepersproblemen bij Heerenveen?

Na het afscheid van clubicoon Hans Vonk in 2004 is Heerenveen er eigenlijk maar amper in geslaagd om een doelman te vinden die over meerdere seizoenen een betrouwbare sluitpost bleek. Kan Warner Hahn wel uitgroeien tot zo'n steunpilaar in het elftal van de Friezen? Zijn voorgangers bijna niet.

Brian Vandenbussche werd gehaald na het vertrek van Vonk om de tweede keuze achter de talentvolle Boy Waterman, in wie ze veel toekomst zagen, te spelen. Maar na een blessure van die laatste kwam de Belg, over gekomen van Sparta, tussen de palen. Een positie waar hij seizoenenlang zou staan. Maar Vandenbussche groeide nooit uit tot een onomstreden eerste keeper.

Het tweede seizoen na het tijdperk Vonk speelde hij echter wel alle duels, maar een jaar later werd de 38-jarige Rob van Dijk naar Friesland gehaald. De routinier beschikte over betere cijfers dan zijn dertien jaar jongere concurrent, waardoor Vandenbussche, die ook met privéproblemen kampte, na zijn blessure op de bank moest plaatsnemen. Gertjan Verbeek gaf de voorkeur aan Van Dijk.



De laatste seizoenen haalde Heerenveen de nodige ervaren keepers naar Friesland.

Ook een seizoen later is het stuivertje wisselen onder de lat in het Abe Lenstra Stadion. De Friezen halen 'megatalent' Kenny Steppe binnen. Door diens zware blessures in het eerste seizoen maakte Vandenbussche wederom de meeste duels vol. Ook good old Vonk werd voor even teruggehaald: hij kwam tot vier optredens in de Eredivisie.

De grootste keepersproblemen kwamen echter in de seizoenen onder Jan de Jonge en Ron Jans. Martin Lejsal, Henk Timmer, jeugdkeeper Diederik Bangma en natuurlijk ook Vandenbussche maakten onder De Jonge allemaal minuten in het eerste. Geen van hen overtuigde echt. De basisplekken onder de lat werden als de big blind in een spelletje poker telkens doorgegeven.

Ook onder Jans in 2010 was het droevig gesteld. Steppe was eindelijk hersteld van zijn zware blessures, maar leek in die periode zijn talent ook te zijn verloren. Vandenbussche raakte zwaar geblesseerd, waardoor Kevin Stuhr Ellegaard na een stage transfervrij werd aangetrokken. Ondanks dat hij te boek stond als een grabbelaar speelde hij verreweg de meeste wedstrijden. Toch werd ook van hem, net als van Van Dijk, Vonk, Timmer en Lejsal, al na een seizoen weer afscheid genomen.



Vandenbussche overleefde alle stormen bij Heerenveen en keerde bijna altijd wel een keer terug in het doel.



Is er dan nooit beterschap geweest in het Friese doel? Toch wel. De laatste jaren. Kristoffer Nordfeldt werd transfervrij gehaald. Hoewel hij begon met vijf tegentreffers tegen Ajax (0-5) groeide hij gedurende de drie seizoenen uit tot een doelman met een uitstekende reflex. Op hoge ballen wilde hij nog weleens de mist in gaan, desondanks schudde hij concurrenten Vandenbussche (die het eerste seizoen voor Nordfeldt nog het meest speelde) en Steppe af. De Belgische keepers vonden in de seizoenen van Nordfeldt beiden een nieuwe club.

Nadat de Zweed een mooie transfer naar Swansea City maakte, kwam er voor Hahn voorlopig de laatste nieuwe keeper in het Abe Lenstra Stadion. In twee seizoenen miste Erwin Mulder, overbodig geworden in Rotterdam-Zuid na de komst van Kenneth Vermeer, geen minuut. Toch is er na zijn matige laatste seizoen veel twijfel over de goalie, ondanks dat hij eerste keeper was bij Feyenoord. Maar jeugdkeepers Wouter van der Steen en Jan Bekkema waren geen serieuze concurrenten voor Mulder. Ook Jong Oranje-goalie Maarten de Fockert niet: hij verloor afgelopen seizoen zijn basisplaats tijdens een verhuurbeurt aan VVV-Venlo.

Keepers; keuze genoeg het laatste decennia bij Heerenveen, maar geen van allen maakte dusdanig veel indruk dat zij gedurende meerdere seizoenen uitblonken en het vertrouwen hielden onder de Friese lat. Wat dat betreft wordt de klus van Hahn een zware. Vormt hij de uitzondering tussen de grabbelaars, Belgen en de bijna met pensioengaande doelmannen die in Friesland voorbijkwamen? Of begint er onder hem juist een nieuw hoofdstuk in het maar weinig succesvolle keepersavontuur van Heerenveen? Wie hem bij Excelsior het afgelopen jaar zag keepen, kan zich dat eigenlijk niet voorstellen.