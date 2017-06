Het ballenmeisje: Samantha McClung

Deze zomer geen WK of EK. Komende week kijken we naar de Confederations Cup waar acht landen in Rusland gaan strijden om de winst. Nieuw-Zeeland vormt alweer voor de vierde keer de deelnemer van Oceanië. Een mooie reden om een beauty uit dat land in de schijnwerpers te zetten. Deze keer is ons ballenmeisje... Samantha McClung.

Op 24 oktober 2015 werd ze in het Skycity Theatre van Auckland gekozen tot Miss Universe New Zealand. Ze liet nipt Hannah Henderson achter zich en werd daardoor de opvolgster van Rachel Maree Millns. Ze kreeg tijdens haar campagne speciale begeleiding van Mary Jean Lastimosa, Miss Universe Filipijnen 2014. De bikinironde zorgde uiteindelijk voor de doorslag waardoor ze het kroontje overhandigd kreeg.





McClung mocht door de verkiezing het land vertegenwoordigen op de Miss Universe 2015. Deze werden gehouden in The AXIS, een supertheater in de Amerikaanse gokstad Las Vegas, Nevada, Verenigde Staten. Daar eindigde McClung niet bij de bovenste vijftien. Haar exacte eindpositie blijft daardoor altijd onbekend, want de organisatie laat zich nooit officieel uit over de klasseringen daar onder.



McClung werd op 6 januari 1994 geboren in Christchurch, de grootste stad op het zuidereiland van Nieuw-Zeeland met ruim 380.000 inwoners. De blondine met de blauwe ogen is van kinds af aan erg gepassioneerd door modellenwerk, acteren en make-up! Vanaf haar veertiende verricht ze al modellenwerk en in 2011 had ze haar eerste contract op zak bij een professioneel bureau. Een jaar later nam ze ook deel aan New Zealand's Next Top Model. Ze reikte daar tot de laatste vijftien.





In 2013 behaalde ze haar diploma make-up op het hoogst mogelijke niveau. Ze moest daarvoor diverse modellen als ware kunstobjecten opmaken. Dat lukte goed. Het leverde haar een deeltijdsbaan op bij Napoleon Perdis, een groot concern op Nieuw-Zeeland. "Modellenwerk is een passie voor me, die ambitie brandt in mezelf. Net zoals ik graag actrice wil zijn. Acteren zorgt ervoor dat ik me op mijn gemak voel en laat me worden wie ik graag wil zijn. Ik zou hier graag meer mee willen doen", vertelde ze in een interview.





Ook haar karakter kwam ter sprake. "Ik ben extreem positief, energiek en ik werk altijd keihard. Ik houd van uitdagingen en ik ben erg perfectionistisch. Mijn persoonlijkheid noem ik vriendelijk, toegankelijk en ik houd van humor." Het 1,79 meter lange model haalde in 2015 naast Miss Universe New Zealand nog een andere bijzondere titel binnen. Ze werd verkozen tot Miss Photogenic 2015.





Vanaf 17 juni zien we haar landgenoten strijden in Rusland. Nieuw-Zeeland is op de Confederations Cup ingedeeld in Poule A en treft achtereenvolgens Rusland (17 juni), Mexico (21 juni) en Portugal (24 juni). In het najaar kan de Oceanië-deelnemer zich ook nog plaatsen voor het WK van volgend jaar in Rusland. Spannende tijden!